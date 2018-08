Lars tror ikke på idoler, men han tror på sin mor

JydskeVestkysten har bedt Lars Lose besvare en række spørgsmål om store og små ting i livet. I sidste uge kunne I læse, at han elsker ishockey og at danse til Prince. I dag har vi givet ham syv nye spørgsmål.1. Hvem er din yndlingsforfatter?



For at være ærlig. Jeg læser ikke særligt mange bøger. Men når det skal være, er det mest krimier. Jeg læser meget i løbet af dagen, så når det skal være, skal jeg koble af til det. Jeg er ikke særligt belæst - der adskiller Ulla og mig os fra hinanden.



2. Hvad gør dig ked af det?



På det personlige plan er det helt klart, hvis nogen i min familie eller blandt mine venner har det dårligt. Men det gør mig da også trist, når jeg ser urimelighed rundt om i verden. Det er jo også en af grundene til, at jeg er i det her job. Et eller andet sted vil man jo gerne gøre verden bedre.



3. Hvad er det bedste råd, som du har fået?



Min mor har altid sagt "Det skal nok gå". Det er klart det bedste råd, som jeg har fået. Man skal tage det roligt og lade vær med at blive bange. For det hele skal nok gå. Det har været et motto at leve efter for mig.



4. Hvem er dit største idol?



Jeg tror ikke på idoler. Det er farligt at identificere sig for meget med andre - så glemmer man at være sig selv. Men hvis det endelig skal være, er det nok min mor.



5. Analog eller digital?



Når det kommer til mit guitarudstyr, er jeg analog. Jeg bruger for eksempel kun rørforstærkere og analoge pedaler. Men det er nok også det eneste sted i mit liv, hvor jeg for alvor tillader nostalgi. Ellers er jeg et meget digitalt menneske og omfavner ny teknologi.



6. Fitness eller fadøl?



Desværre er der altid en dag i morgen her på ambassaden. Og jeg træner jo hver eneste dag. Så det må nok være fitness. Disciplin er en vigtig del af jobbet.



7. Ude eller hjemme?



I begyndelsen af vores USA-eventyr havde jeg sagt "ude". Amerika. Men efter noget tid har jeg fået tingene sat i perspektiv. Jeg har set skyggesiderne af landet også, og så lærer man at elske den måde, som vi har indrettet vores eget land på. Så selv om jeg er ambassadør og ansat i Udenrigsministeriet, er det nok "hjemme".