Tømrermester fik travlt: Solgt firmavarevogn dukkede op i Fredericia med rumænske nummerplader

Tømrermester Niels Kruse solgte varevognen for et halvt år siden via Ford til udlandet. Han havde aldrig regnet med at se den igen, for det er ikke sket før. Men tirsdag dukkede den op i Stepping og onsdag i Dronningensgade i Fredericia. Billedet af bilen er lagt ud på facebook-gruppe i Stepping og delt flere hundrede gange, og Niels Kruse har haft travlt med at kontakte sine samarbejdspartnere. Foto: Privat

Niels Kruse har i over 30 år drevet tømrerforretning i Taulov - udtjente arbejdsbiler er røget til udlandet, men nu er en vendt hjem med rumænske nummerplader. Det giver bøvl.

Fredericia: - Det føles nærmest som identitetstyveri, konstaterer tømrermester Niels Kruse med et lidt skævt smil efter, at en af hans udtjente arbejdsbiler er vendt retur til Fredericia med rumænske nummerplader. Den hvide varevogn med det lokalkendte grønne firmalogo for Niels Kruse blev for et halvt år siden solgt. Den røg via Ford til udlandet, som det er sket masser af gange i de år, Niels Kruse har drevet sin virksomhed. - Det har aldrig givet problemer, og Ford har heller aldrig været ude for noget lignende. Vi har aldrig oplevet, at bilerne er kommet tilbage over grænsen. Vi har ofte fået billeder af vores biler fra fjerne destinationer, hvor folk fra Fredericia har mødt dem på ferie med 17 meter lange brædder på taget, men det har bare været sjovt, siger Niels Kruse. Men tirsdag dukkede varevognen op i Stepping, og onsdag morgen var den pludselig blevet spottet i Dronningensgade - altså på Niels Kruses egen hjemmebane.

Det værste er, hvis nogle tror, at det er mine folk, der tilbyder arbejde, og ikke lægger mærke til nummerpladerne. Så jeg prøver at advare alle vegne. Tømrermester Niels Kruse, Taulov

Niels Kruses grønne logo er intakt på varevognen, og det plejer ikke at give problemer, selv om bilen ryger til udlandet. Men det er sidste gang han får sine biler solgt i udlandet uden at firmalogoet er pillet af. Foto: Privat

Ingen politisag Og at varevognen er vendt hjem har givet travlhed for Niels Kruse. - Jeg har været nødt til at kontakte alle vores leverandører, så de ikke kommer til at udlevere noget til folk i en bil med vores navn men med rumænske nummerplader. Jeg har også kontaktet håndværkerforeningen og andre samarbejdspartnere for at advare om, hvad der er sket, siger Niels Kruse. Første signal om varevognen kom fra Stepping i Sønderjylland. - En mand kontaktede mig for at høre, om jeg havde biler med rumænske nummerplader. Det kunne jeg hurtigt afvise, men manden fortalte så, at han netop havde set vores bil på vejen. Håndværkerne havde været inde hos en genbo og spurgt, om de skulle reparere hendes tagrender, siger Niels Kruse. Det var han mildt sagt ikke glad for, og han havde kontakt med både Ford og politiet for at undersøge, hvad der var sket. - Politiet kunne ikke gøre noget, fordi de ikke har gjort noget ulovligt. De må gerne køre rundt i bilen, men nu er de selvfølgelig opmærksomme på, hvad de foretager sig, siger Niels Kruse.