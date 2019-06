To ud af tre tjekker arbejdsmail selv om de holder fri

Mange tjekker mail fra arbejdspladsen, selv om de har fri. Lektor ser det som udtryk for, at vi er fleksible.

Det er ikke unormalt, at arbejdets mailindbakke bliver tjekket, længe efter at det er blevet fyraften.

Det viser en undersøgelse fra Epinion, hvor to ud af tre svarer, at de tjekker deres arbejdsmail i fritiden.

Forbindelsen til mailen beskrives af forskere og PFA's sundhedschef som et tegn på en ny form for arbejdsliv, hvor arbejde og fritiden nogle gange smelter sammen.

I samme undersøgelse af Epinion forklarer lige under hver femte, at de tjekker deres mail mindst en gang i timen, når de har fri.

Men selv om det for nogen kan lyde af meget, er der faktisk flere af de adspurgte, der ser fordele frem for ulemper ved at arbejde uden for tidsrummet klokken 08 til 16.

Anders Raastrup Kristensen, der er ekstern lektor på CBS og forfatter til en bog om et grænseløst arbejdsliv, forklarer, at det stemmer overens med hans undersøgelser af det moderne arbejdsliv.

- Det handler ikke så meget om rettigheder, men om privilegier som medarbejder. Det handler om, at jeg får nogle frihedsgrader, mod at jeg giver min virksomhed noget igen.

Derfor er forholdet mellem medarbejder og virksomhed for mange blevet mere end et forhold, der kan læses i en kontrakt, forklarer Anders Raastrup Kristensen.

- Nogle vil nærmest kalde det et kærlighedsforhold i dag. Det er ikke bare et kontraktligt forhold. Det er et engagement. Vi føler, at hvis vi gør noget godt for vores virksomhed, så gør den noget godt for os.

Hos PFA advarer chef for afdelingen Strategisk Sundhed Rikke Bay Haaber om, at det ikke er uden risiko at smelte arbejdsliv og fritid sammen.

- Det kan give fleksibilitet, øget arbejdsglæde og produktivitet. Men samtidig ved vi også, at når man potentielt altid kan være på, så holder man aldrig rigtig fri. Hverken fra arbejdslivet, når vi har fri - eller fra privatlivet, når vi er på arbejde, siger hun.

- Og det kan faktisk være en kilde til konstant stress, når arbejdsliv og privatliv flyder sammen.