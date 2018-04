To jyske borgmestre om skæv debat: Kører gerne til København

1. Borgmester har indrettet hjemmestudie

Viceborgmester Jesper Frost Rasmussen (V) fra Esbjerg har indrettet sig med studielys og en god skype-forbindelse hjemme på Tranbergvænget i Vester Nebel for at kunne matche borgmesterkolleger i Storkøbenhavn i debatten om udligning.

- I debatten om kommunal udligning har jeg været bannerfører for provinsen, men hver gang over skype. Jeg blev inviteret med i TV2's debatprogram "Lippert", men måtte sige nej, da jeg fandt ud af, at det på Teglholmen i København og ikke i Odense. Man skal rykke en dag ud af kalenderen for at være med, siger Jesper Frost Rasmussen.

I dag tilbyder Deadline allerede, at kilder kan være med i lokale studier i Holstebro og Aabenraa, men afstanden til Esbjerg er lang for en viceborgmester med en tæt kalender - og det er ikke det samme.

- Debattøren i studiet sidder med overhånden og kan ryste på hovedet og tage ordet på en anden måde end fra en forbindelse ude i Danmark. Det kræver en vis rutine at få en ligeværdig debat mod en hovedstadsborgmester, og det er ikke altid muligt mod gode debattører som Thomas Gyldal Petersen (S) fra Herlev eller Eik Bidstrup (V) fra Dragør, siger Jesper Frost Rasmussen.