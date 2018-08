Familieferien fik en skrækkelig afslutning, da den tyske familie Gosmann 21. august 2016 var på vej hjem via Fynske Motorvej.

En 30 kilo tung betonflise blev kastet ned fra en motorvejsbro og smadrede forruden på den sorte Seat Leon. Flisen dræbte 33-årige Nelli Gosmann på stedet og invaliderede 36-årige Andreas Gosmann, mens deres femårige søn, Alexander, slap med mindre skrammer. Tirsdag er det to år siden, og Nellis drabsmand er fortsat på fri fod.

Fyns Politi efterforsker sagen, hvor det afgørende gennembrud lader vente på sig. - Vi fortæller gerne, når der er nyt at fortælle. Det er der ikke nu, og vi har brug for arbejdsro til sagen, siger kommunikationsrådgiver i Fyns Politi Charlotte Nyborg.

Politiet har modtaget flere end 1200 henvendelser i sagen, hvor der inden sommer også var afhørt op mod 800 personer og foretaget 150 mundskrab. Kort før juleaften sidste år offentliggjorde politiet et måske afgørende skridt i sagen. Det havde fået dna-match, der koblede stenkasteren, som dræbte Nelli Gosmann, sammen med tre tidligere hærværkssager fra bydelen Tarup i Odense. Dna'et stammede fra sten, en dåse snustobak og et gelænder på motorvejsbroen. Der blev fundet dna fra to personer. Derfor har politiet tidligere meldt ud, at der med sikkerhed er tale om to gerningsmænd, som formentlig skal findes nær Tarup.

Stenkastet, der ødelagde familien Gosmann, er langt fra enestående. De seneste år er der kastet mange sten fra motorvejsbroer, og der blev i en periode talt om en såkaldt copy cat-effekt, hvor andre personer imiterer den første stenkast-forbrydelse. Senest blev en bil lørdag aften ramt af en sten, kastet fra en bro i Vordingborg.

Selv om Andreas Gosmann overlevede ulykken, har hændelsen mærket ham for livet. Han er blind, afhængig af pleje døgnet rundt og har svære hukommelsesproblemer. Han mindes ikke den fatale aften, og både venner og familie er fjerne for ham. Sønnen Alexander, der er syv år i dag, bor hos sin mormor i Dortmund, da Andreas ikke er i stand til at tage sig af ham.

/ritzau/