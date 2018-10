Den 71-årige kvinde, der står tiltalt i landets hidtil andenstørste sag om vanrøgt af hunde, har ændret forklaring fra grundlovsforhøret, hvor hun selv tog skylden for at slå 16 hunde ihjel. Nu siger hun, at det var hendes afdøde samlever, der skød dem.

- Og det blev simpelt hen for meget. Det er så skræmmende at sidde at høre på. Man forstår meget bedre Bellas angst, når man hører, hvordan forholdene var, sagde Stine Carstensen til avisen i en pause.

Det viste sig at være den nye ejer til hunden Bella, der er en af de hunde, der voksede op hos kvinden. Bella, der mistede sin nyfødte hvalp, og som den dag i dag er rystende angst, når hun ser plastikposer eller hører skud, forklarede Stine Carstensen, der havde rejst helt fra Ølstykke til Randers for at overvære sagen.

Der kom så hjerteskærende forhold frem, at tårerne silede ned ad kinderne på flere af de tilstedeværende i retssalen, mens en enkelt kvinde på tilhørerpladserne brød højlydt og hulkende sammen. Udbruddet forstyrrede retssagen så meget, at dommer Lene Hjerrild sendte kvinden udenfor døren.

Her kom det frem, at 61 små hunde af racerne cavalier king charles, puddel og border terrier har gået under kummerlige vilkår. Nogle i op til ti år i kolde og klamme ud- og staldbygninger, nær Gjerlev ikke langt fra Randers.

Randers: Kvalmende detaljer i sagen om groft uforsvarlig behandling af 61 små hunde fik onsdag tilhørere, presse og to fremmødte folketingsmedlemmer til at krympe sig adskillige gange i retten i Randers.

Han forklarede i stedet for, at hun blot tog hundene ud af burene og holdt dem, mens hendes samlever skød dem med en salonriffel.

Både politifolk, dyrlæger og medarbejdere fra Dyrenes Beskyttelse tegnede et billede af de forfærdende og groteske omstændigheder, som hundene fra hvalpefabrikken, gik under.

Køber anmeldte sælger

Kvinden har boet på ejendommen i snart 30 år, og hun har haft hunde i mange år. I 2001-2002 begyndte hun at avle på hundene, som blev solgt gennem Den Blå Avis.

Men for fem år siden blev hun syg. Det var galt med hjertet, og hun fik meget vand i kroppen og i lungerne, og derfor fik hun problemer med at passe hundene. Helt galt gik det, da hun ikke længere kunne annoncere i Den Blå Avis, men måtte køre rundt at sætte sedler op om hundehvalpe til salg. Hun fik dog også hjælp til at sætte hvalpe til salg på nettet, forklarede hun.

Det fremgik af sagen, at hun alene stod for at sørge for hundene, også selv om hun var syg og begyndte at falde om.

En køber af en hvalp anmeldte hvalpefabrikken, og politiet kørte ud på stedet 7. februar og fandt 27 hunde under så grelle forhold, at politiet vurderede, at de skulle fjernes. Det kunne dog først lade sig gøre dagen efter, hvor Dyrenes Beskyttelse kom ud og fik hundene på internat i Brande.

Politiet fandt i første omgang ikke en staldbygning, der lå på et andet matrikelnummer ved siden af, men en nabo ringede og fortalte, at han kunne høre flere hunde. Politiet kørte igen til stedet, men fandt ikke hundene.

Naboen insisterede og 17. februar fandt politiet de nærliggende staldbygninger, hvor 18 levende hunde gik og desuden 16 døde hunde i sorte sække.

- Jeg kunne ikke holde ud, at Dyrenes Beskyttelse også skulle hente dem, sagde kvinden som forklaring på, at hundene var blevet aflivet. I grundlovsforhøret lagde hun ikke skjul på, at de sidste 18 også skulle have været dræbt, men det nåede parret ikke, før politiet kom igen.