Den 66-årige mand, der er blevet tiltalt for have skudt en ulv øst for Ulfborg i april erkender, at han har affyret skuddet. Men omstændighederne og sammenhængen nægter han.

Ulfborg: Anklagemyndigheden vil kræve en 66-årig mand idømt fængselsstraf for at have skudt og dræbt en ulv på en mark ved Vind den 16. april.

Det oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ulrik Panduro:

- Hovedsagen er, at der er tale om nedskydning af et dyr, der er totalfredet i det meste af Europa. Vi mener, at der er tale om en bevidst overtrædelse af artsfredningsbekendtgørelsen, og det er det, der gør, at anklagemyndigheden nedlægger påstand om fængselsstraf, siger Ulrik Panduro.

Den 66-årige mand har indtil videre forholdt sig tavs i sagen.

- Ja, det var mig der affyrede et skud. Men den sammenhæng, som det er blevet sat ind i, kan jeg ikke genkende, siger den tiltalte Dagbladet.Der ud over ønsker han ikke kommentere sagen yderligere:- Jeg tror, jeg står mig bedst ved at vente til retssagen, siger han.Det er første gang siden starten af 1800-tallet, at en ulv er blevet skudt i Danmark, så det er nyt, at de danske domstole skal behandle en sag om nedskydning af en ulv.Sagen mod den 66-årige kører ved Retten i Herning den 28. september.