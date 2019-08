Tilsyn måtte stoppe PET i at indhente intime data om personer

Gennem mindst fire år har Politiets Efterretningstjeneste (PET) omgået loven og fisket oplysninger om personer i Danmark fra rådata uden at sikre sig en dommerkendelse først.

Det viser en rapport fra det uafhængige kontrolorgan Tilsyn med Efterretningstjenesterne (TET).

Ifølge landsdommer Michael Kistrup er det et principielt problem, at PET har fået information fra rådata uden en retskendelse.

Det fortæller han til Berlingske.

- Et demokratisk samfund har regler og retningslinjer, som myndigheder skal overholde. Det gælder ikke mindst for PET, der har særligt vide beføjelser, siger han til avisen.

Konkret er kravet om dommerkendelse blevet omgået ved, at PET har bedt sin militære søstertjeneste, FE, om at foretage søgninger i rådata på PET's vegne.

PET har efter tilsynets kritik indstillet den ulovlige praksis, oplyser PET til tilsynet.

Efterretningstjenesten har ingen kommentarer til sagen, lyder svaret til Berlingske. Tjenesten henviser i stedet til justitsminister Nick Hækkerup (S).

Justitsministeren har dog ikke ønsket at stille op til interview om sagen.

I en skriftlig kommentar til avisen oplyser han, at han forventer, at PET "straks reagerer, når tilsynet peger på problemer, der skal løses".

- Jeg tager enhver kritik fra Tilsyn med Efterretningstjenesterne alvorligt, og det forventer og ved jeg også, at PET gør.

- Det siger sig selv, at man i et retssamfund skal kunne have tillid til, at efterretningstjenesterne følger reglerne, skriver Nick Hækkerup til Berlingske.