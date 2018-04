Tilbageholdt politiker er sendt retur til Danmark

Folketingspolitikeren Lars Aslan (S) er natten til torsdag sendt ud af Bahrain, hvor han efter eget udsagn var tilbageholdt i 25 timer.

I Bahrains lufthavn fik han frataget sit pas med den begrundelse, at han udgjorde en sikkerhedsrisiko.

Aslan var taget til landet for at besøge den fængslede danske statsborger Abdulhadi al-Khawaja.

Ifølge Lars Aslan er al-Khawaja alvorligt syg i fængslet, og besøget skulle derfor virke som politisk pres for at sikre danskbahraineren adgang til medicin.

Men Lars Aslan fik ikke lov at komme ind i Bahrain eller besøge fængslet.

I stedet fortæller han torsdag morgen, at han er blevet sendt ud af landet og nu befinder sig i Istanbul, hvor han skal videre med et fly til København.

Han er overrasket over, at det ikke er lykkedes ham i det mindste at komme ind i Bahrain.

- Jeg havde håbet, at jeg kunne besøge ham i fængslet. Jeg havde regnet med at kunne komme ind i landet. Og jeg havde slet ikke forestillet mig, at jeg som folketingspolitiker ville få taget mit pas og blive chikaneret på denne her måde, siger han.

Han ser det mislykkede forsøg på indrejse som en bekræftelse på, at der sker alvorlige brud på menneskerettighederne i landets fængsler.

- Man må formode, at det er korrekt, at han (al-Khawaja, red) bliver behandlet dårligt, ellers burde det have været en smal sag at lukke mig ind i landet. Man forsøger at skjule noget og generer dem, der påtaler den kritisable menneskerettighedssituation i Bahrain, siger Lars Aslan.

Repræsentanter for det danske udenrigsministerium besøger regelmæssigt al-Khawaja i fængslet i Bahrain. Men det er ifølge Lars Aslan ikke nok.

- Han er stadig fængslet, nu på syvende år. Så det er på tide, at en dansk politiker også forsøger at tage derind, siger Lars Aslan.

Al-Khawaja er grundlægger og tidligere leder af både Golfstaternes Center for Menneskerettigheder, GCHR, og Bahrains Center for Menneskerettigheder, BCHR.

Han boede 12 år i Danmark, men vendte i 2001 tilbage til Bahrain.