Tidligste tropenat i 19 år blev målt natten til onsdag

Tirsdag bød på årets varmeste dag, hvor der for første gang i år blev målt temperaturer på over 30 grader.

Natten til onsdag blev der målt tropenat på en enkelt vejrstation i landet.

Det oplyser den vagthavende meteorolog Mette Wagner ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Omkring Assens på Vestfyn kom temperaturen i nattetimerne ikke under 20 grader, som er DMI's definition på en tropenat.

- Umiddelbart er det kun i Assens, har vi haft temperaturer på over 20 grader. Resten af landet har været under, siger Mette Wagner.

De tidligste tropenætter, vi har oplevet i Danmark i nyere tid, var ifølge TV2 natten til 3. juli i 2010 samt natten til 4. juli i 2009.

Tilbage i 2000 målte man ifølge tv-stationen 20,6 grader som laveste temperatur natten til 21. juni.

Tirsdag bød også på årets varmeste dag, hvor der for første gang i år blev målt temperaturer på over 30 grader, hvilket DMI definerer som en tropedag.

Det er usædvanligt, at en tropedag bliver målt så tidligt på året, skriver TV2. Sidst, det skete, var i 2007.

Selv sidste år, som var både rekordvarm og -lang, skulle vi helt frem til den 16. juli for at finde årets første tropedag.

Til gengæld fik danskerne hele 13 tropedage i løbet af forrige sommer.

De 30 grader tirsdag blev målt i Vestjylland, mens det var køligst i Skagen, hvor temperaturen kun lige sneg sig op på 20 grader i løbet af dagen.

Onsdag får vi endnu en varm dag, oplyser Mette Wagner.

- Det bliver rigtig varmt, og temperaturen stiger hurtigt i løbet af formiddagen til mellem 25 og 30 grader.

- Særligt i det nordvestlige Jylland bliver det varmt.

En koldfront passerer ifølge meteorologen landet i løbet af eftermiddagen, hvor temperaturen vil falde en smule. Derfor er der heller ikke sandsynlighed for tropenat natten til torsdag, fortæller Mette Wagner.

- Det bliver en dejlig kølig nat mellem 11 og 15 grader, siger hun.

Temperaturen torsdag vil også være køligere - mellem 18 og 23 grader. Men allerede efter torsdag kommer endnu en varm front fra syd.

- Et lille dyk i temperaturen, men så stiger den et par grader søndag, hvor det ser ud til at toppe - endnu en gang, siger meteorologen.