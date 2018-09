Tidligere ambassadør glæder sig til at møde sin gamle chef

Kolding: Med stort smil på læberne fortæller Rufus Gifford, der er tidligere ambassadør i Danmark, at det er fuldstændigt fantastisk at være tilbage i Danmark igen.

- Det er ligesom at vende hjem. Jeg har aldrig tidligere mødt Barack Obama i Danmark, det er også derfor at jeg blev nødt til at komme tilbage. Rufus Gifford var amerikansk ambassadør i Danmark de sidste fire år af Obamas præsidentperiode. Han mødte Obama første gang i 2007 og arbejdede for ham i ti år.

- Der var en af hans ansatte, der kontaktede mig for et par uger siden og lod mig vide, at Obama kom til Danmark. Jeg har hørt Obama tale mange gange, og jeg tror, at det bliver fantastisk. Hans perspektiv vil være meget forskelligt fra det, vi hører fra Det Hvide Hus i dag. Jeg er ikke i tvivl om, at han vil tale om sammenhold og samarbejde, og det har vi brug for.

Rufus Gifford vil tage til København fredag eftermiddag og bliver i landet til søndag.