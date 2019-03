Tidligere LO-formand peger på ubalance i S-forslag om pension

Spørger man tidligere LO-formand Harald Børsting, så er Socialdemokratiets forslag om tidligere pension til nedslidte ikke en gangbar løsning på arbejdsmarkedets fremtidige udfordringer.

I et interview med Jyllands-Posten siger den tidligere LO-boss, at en ny rettighed til arbejdstagere med mange år på arbejdsmarkedet risikerer at føre til, at samfundet betaler folk, der ikke har behovet, for at stoppe med at arbejde

- Hvis man indfører en rettighed, vil der altid være en dødvægt i form af nogle, der kommer på ordningen uden at have brug for det, siger Børsting, der var formand for LO fra 2007 til 2013, til avisen.

Socialdemokratiet fremlagde i januar partiets forslag til et differentieret pensionssystem. Det skal blandt andet gøre, at folk med fysisk hårde jobs og længere tid på arbejdsmarkedet kan trække sig tilbage tidligere.

Det skal ifølge Socialdemokratiet finansieres med øget beskatning på den finansielle sektor.

Men det er ifølge Harald Børsting langt bedre at give nedslidte forbedrede muligheder for at kunne blive visiteret til tidlig tilbagetrækning.

- Hvis man mener, at man har råd til det, kan man selvfølgelig godt indføre en ren rettighedsbaseret model, men man kan diskutere, om det er klogt at give pengene til nogle folk, som ikke har brug for dem, siger Harald Børsting.

Harald Børsting blev sidste år formand for regeringens seniortænketank, der skal komme med forslag til at gøre det nemmere og mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet.

Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne.

Børstings kritik af S-forslaget bliver ikke mødt med opbakning fra hans efterfølger på LO-formandsposten, Lizette Risgaard.

- På det her punkt er jeg uenig med Harald. Det er afgørende, at der indføres en rettighedsbaseret tilbagetrækningsmulighed for de lønmodtagere, som er trådt tidligt ind på arbejdsmarkedet, har været der i mange år og nu er nedslidte og ikke kan mere, siger hun til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) glæder sig over udmeldingen fra Harald Børsting.

- Det er en meget ærlig og befriende melding fra LO's tidligere formand, siger han.