Thulesen: Løkke får svært ved at få tillid og troværdighed

Det bliver noget af en øvelse, hvis Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, på et tidspunkt kommer til at signalere, at han igen vil gå efter et rent borgerligt samarbejde.

Det siger Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, efter at De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, i flere medier har rettet en hård kritik mod Løkkes ageren de seneste måneder.

- Den måde, Lars Løkke agerede på i valgkampen, gør det meget svært for ham at få tillid og troværdighed i samarbejde med både os og De Konservative.

- Fordi han (Løkke, red.) bare valgte at køre solo og uden at orientere og snakke med samarbejdspartnere valgte at køre en ny linje, siger Kristian Thulesen Dahl.

Selv om samarbejdet ofte slog gnister internt i blå blok under de fire år med Lars Løkke Rasmussen som statsminister, var det alligevel noget af en bombe, da han i maj under valgkampen åbnede for et bredt regeringssamarbejde hen over midten.

Og regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative måbede sammen med alliancepartneren Dansk Folkeparti, da den daværende statsminister dagen før folketingsvalget 5. juni gjorde en SV-regering sammen med Socialdemokratiet til sin førsteprioritet.

I torsdagens udgave af Berlingske siger Søren Pape Poulsen, at Løkke sendte hele det borgerlige samarbejde "ned i kloakken".