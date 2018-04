Thulesen Dahl til Vermund: Drop taktikken og samarbejd med DF

Kristian Thulsen Dahl (DF) frygter ikke formand for Nye Borgerlige Pernille Vermunds indtog i Syd- og Sønderjylland, men opfordrer hende til at samarbejde med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/Scanpix

Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, opfordrer Pernille Vermund til at begrave stridsøksen og i stedet samarbejde med Dansk Folkeparti om udlændingepolitikken op til næste folketingsvalg. Det sker, efter at formanden for Nye Borgerlige i går meddelte, at hun stiller op som partiets spidskandidat i Thulesen Dahls højborg, Sydjyllands Storkreds.

Reaktion: Det lugter af taktik frem for reel politik. Sådan lyder meldingen fra Kristian Thulesen Dahl (DF), efter at formand for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, onsdag trængte ind på Dansk Folkepartis territorie ved at stille op som Nye Borgerliges spidskandidat i Sydjyllands Storkreds. Derfor inviterer Thulesen Dahl Pernille Vermund til at droppe taktikken og i stedet samarbejde med Dansk Folkeparti på udlændingeområdet. - At Pernille Vermund gør mig til hovedmodstander handler om, at hun gerne vil i Folketinget, og at vores stemmer er lette at fange. Men det er ikke særlig konstruktivt at bruge kræfterne på at bekæmpe hinanden. Vi burde bekæmpe dem, der politisk vil noget helt andet på udlændingeområdet, siger Kristian Thulesen Dahl, der dermed opfordrer Pernille Vermund til at se Dansk Folkeparti som en samarbejdspartner frem for en konkurrent.