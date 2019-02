Thulesen Dahl kan godt leve med smal sundhedsreform

Det trækker op til, at kun et smalt flertal bestående af regeringen og Dansk Folkeparti bliver enige om en sundhedsreform.

Det står klart, inden forhandlinger officielt kickstartede onsdag med DF som det første parti til at besøge finansminister Kristian Jensen (V).

En smal aftale på et ellers meget vigtigt område kan danskerne fint leve med. Det mener DF-formand Kristian Thulesen Dahl.

- Det afgørende er, om det, vi kommer frem til, skaber forbedringer for danskerne, i forhold til når man bliver syg og får brug for vores sundhedsværen, siger han.

Partierne i rød blok har især kritiseret regeringen for at ville nedlægge regionerne, som de er indrettet i dag. Blandt andet betyder det et farvel til de folkevalgte politikere.

Det vil føre til mere centralisering, lyder kritikken fra blandt andre Socialdemokratiet.

Kristian Thulesen Dahl så gerne en bred sundhedsaftale med eksempelvis Socialdemokratiet. Men han mener, at Socialdemokratiet har fokus det forkerte sted.

Desuden mener DF ikke, at der er lagt op til en centralisering af sundhedsvæsnet, tværtimod faktisk.

- Det er lidt mærkeligt, hvis hele denne diskussion, som bør handle om patienternes tarv, skal ende med at være en diskussion om 205 regionspolitikere.

- Man kan godt få det indtryk, at fordi Socialdemokratiet har mange politikere i regionsrådene og har fire af fem regionsformænd, så er det afgørende, at lige præcis det led skal overleve, siger Thulesen Dahl.

Generelt tager DF fint imod regeringens sundhedsudspil, og efter et par justeringer allerede inden forhandlingernes begyndelse fra regeringens side, lader der ikke til at være de store knaster.

Fokus på psykiatrien, og hvordan man kan sikre flere læger er nogle af de emner, som DF tager med ind til forhandlingsbordet. De emner blev taget godt imod fra regeringens side, siger Thulesen Dahl efter mødet.

Han konstaterer desuden, at regeringen og støttepartiet ikke er langt så fra hinanden.

En aftale om en sundhedsreform kan ende med at blive regeringens sidste store af slagsen inden næste folketingsvalg. Det skal senest finde sted 17. juni.