Thulesen Dahl får tilbagegang på over 34.000 stemmer

DF-formand Kristian Thulesen Dahl oplever en tilbagegang på 34.252 personlige stemmer sammenlignet med 2015, hvor han blev valgets suveræne topscorer.

Det svarer til en tilbagegang på 60 procent. I 2015 kunne ingen komme i nærheden af DF-formanden.

Han fik da 57.371 personlige stemmer. Der var langt ned til nummer to på listen, som var daværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) med 42.412 personlige stemmer.

Thulesen Dahl fik 23.119 personlige stemmer ved onsdagens valg. Det endte ikke godt for partiet generelt. DF gik fra 37 til 16 mandater.

Det sker kort tid efter valget til Europa-Parlamentet, hvor det også gik skidt. DF gik fra fire til blot ét mandat.

Trods to dårlige valg inden for to uger fastholder Thulesen Dahl, at han bliver som DF's formand.

Han betragter sig selv som partiets rette formand - også i den nuværende situation.

- Det er min overbevisning, at det er sådan, det er. Jeg er fast besluttet på, at jeg ved det næste folketingsvalg kommer til at vise, at vi får et bedre resultat.

- Når man er formand, er man formand i både medvind og modvind, sagde Thulesen Dahl tidligere torsdag, hvor de personlige stemmer ikke var talt op.

Selv om Dansk Folkeparti fortsat er Folketingets tredjestørste parti, blev det modsat sidste folketingsvalg ikke størst i én eneste af de 92 valgkredse.

Ved folketingsvalget hedder det ofte, at danmarkskortet bliver malet rødt og blåt afhængig af, hvordan stemmerne fordeler sig i de forskellige valgkredse.

I 2015 blev den sydlige del af Jylland og dele af Sjælland malet gult på grund af DF 's imponerende valg. Nu er billedet et andet.

Sønderjylland er hovedsageligt blåt, og DF har mistet førertrøjen som det parti, der fik flest stemmer i blandt andet Aabenraa, Tønder, Haderslev, Kolding Syd og Kolding Nord.

Samme tendens gør sig gældende i Faxe, Ringsted, Kalundborg og Slagelse på Sjælland, der nu har skiftet farve til rød, hvor Socialdemokratiet fik flest stemmer.