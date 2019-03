Thulesen Dahl: Befriende med en ærlig Vermund

Kristian Thulesen Dahl roser Pernille Vermund for at stå ved sin politik og ikke forsøge at bortforklare noget

Partiformand Kristian Thulesen Dahl fra Dansk Folkeparti er vant til at begå sig i politiske dueller, men torsdag aften stod han for første gang i en duel på ord og tomandshånd med Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

Og han roser sin debatmodstander for ikke at spille med fordækte kort.

- Jeg synes, at det var rart at møde én, der ikke forsøgte at bortforklare de ting, der godt kunne være lidt upopulære, men stod ved sin politik.

- Hun står for en politik, der vil skære mange milliarder af den offentlige sektor for at finde penge til skattelettelser, der mest gavner den økonomisk mest velstillede del af befolkningen, og det stod hun ved, siger Kristian Thulesen Dahl.

Udlændingetemaet fyldte meget i debatten, men i løbet af de to timer blev der også tid til at komme rundt om emner som økonomisk politik, velfærd og fordelingen mellem by og land.

- Det er jeg glad for. Det har en tendens til kun at handle om udlændingepolitik - og det er fint - men det handler jo også om, om der er råd til ældrepleje og sundhed i den offentlige sektor, siger DF-formanden.

Trods forskellige syn på den økonomiske politik håber han, at de to partier i hvert fald på udlændingeområdet kan samarbejde efter et valg, hvis Nye Borgerlige kommer i Folketinget.

- Forskellen i vores syn på udlændingepolitikken ligger mest i metoden, hvor Nye Borgerlige vil stille ultimative krav for at redde nationen.

- Der er jeg noget mere skeptisk, fordi vi har eksempler på, at dem, der har forsøgt den slags, ikke har fået noget som helst. Og så ender man jo med at skade sagen, siger Kristian Thulesen Dahl.