Thomas Funding om ny Løkke-sag: - På den korte bane er det et problem

2. Talt usandt til samråd?

- På den korte bane er det et problem, fordi han har siddet og sagt i et samråd, at man ikke kunne købe sig adgang til ham. Det er her er øjensynlig et klart eksempel på, at det kan man så godt alligevel. Når ministre svarer på spørgsmål til et samråd, er de underlagt ministeransvarsloven, som blandt andet betyder, at de skal tale sandt.

- Det lader til, at det ikke har været korrekt, det han har sagt på samrådet. Noget i Berlingske tyder på, at hvis man har været villig til at støtte Løkkefonden, kan man få adgang. Derfor er der et problem, hvis han har sagt noget, men gør noget andet.