The Simpsons udnytter velfærdssystem i nyt afsnit fra Danmark

Bedstefar Simpson har brug for noget dyr medicin, så de populære animationsfigurer rejser til Danmark.

Danmarks velfærdsgoder og specifikt det danske sundhedsvæsen er grunden til, at den verdensberømte animationsserie "The Simpsons" i sæson 29 besøger Danmark.

Det er Grampa Simpson - bedstefar Simpson - som har brug for noget dyr medicin. Og det får den populære amerikanske tv-familie til at rejse til Danmark.

Afsnittet "The Simpsons Conquer Denmark", som kan oversættes med, at familien Simpsons erobrer Danmark, er netop blevet sendt i amerikansk tv. Flere amerikanske medier har anmeldt afsnittet.

Den animerede tv-serie med de ikoniske figurer blev sendt første gang i 1989 for tv-kanalen Fox.

I serien følger man livet hos familien, som er anført af faren Homer og moren Marge samt deres børn Bart, Lisa og Maggie.

Familien bor i den fiktive by Springfield i USA, og serien er kendt for at gøre grin med alt og alle, hvilket også gælder amerikansk kultur og samfundet generelt.

I sidste måned blev afsnit nummer 636 sendt. Det gjorde serien til den længst kørende tv-serie i amerikansk primetime, skrev mediet CBS News.

Efter ankomsten til Danmark er alle bortset fra Homer imponeret. Lisa får sin ønskede dosis kultur og vindenergi, Marge elsker renligheden og de høflige danskere, mens Bart er pjattet med, at der må vises bryster på reklameskiltene.

Den danske skuespillerinde Sidse Babett Knudsen lægger ifølge mediet AV Club stemme til en af de danske karakterer, som familien møder i afsnittet.

En anden detaljer er, at skiltet med ordene "Fart Kontrol" er med i afsnittet og sørger for morskab. Fart kan oversættes med prut på engelsk.

Til sidst rejser familien hjem igen. Marge mister lidt af kærligheden til Danmark, da hun ikke bryder sig om, at man skal tage bad oveni i toilettet, som hun beskriver det.

Den seneste tid har "The Simpsons" været i modvind. Den er blevet kritiseret for et stereotypt portræt af karakteren Apu, som er butiksejer med indisk baggrund.

Folk med sydasiatisk herkomst har ifølge AP kritiseret den stærke accent, som Apu har i serien, og hævder, at den er med til at skabe mobning.

Det er TV3, som i Danmark viser "The Simpsons". I øjeblikket kører serien på TV3 Max.