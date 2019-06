Tesfaye bliver minister for udlændinge og integration

Mattias Tesfaye bliver udlændinge- og integrationsminister i den kommende socialdemokratiske regering.

Det meddeler Statsministeriet på Twitter.

38-årige Mattias Tesfaye har i den seneste valgperiode været en markant udlændingeordfører for Socialdemokratiet.

Han har stået på mål for den drejning til højre, som partiet tog i udlændingepolitikken.

Her gik Socialdemokratiet i store træk med på den linje, som blev anlagt af VLAK-regeringen under udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) samt støttepartiet Dansk Folkeparti.

Netop Inger Støjberg gjorde sig meget bemærket i seneste valgperiode.

Det vakte røre mange steder, også internt i Venstre, da hun fejrede udlændingestramning nummer 50 ved at lade sig fotografere med en lagkage og lægge billedet ud på sociale medier.

Mattias Tesfaye, der er uddannet murersvend, har været medlem af både Enhedslisten og SF, og hos sidstnævnte blev han næstformand.

I januar 2013 kom det frem, at han havde meldt sig ind i Socialdemokratiet, og to år senere blev han valgt til Folketinget.

Rød blok fik i alt 91 mandater ved folketingsvalget 5. juni og genvandt dermed flertallet, efter at Venstres Lars Løkke Rasmussen har været statsminister de seneste fire år.

Efter knap tre ugers regeringsforhandlinger - herunder med store interne kampe om blandt andet udlændingepolitikken - kunne partierne i rød blok natten til onsdag fortælle, at de var nået til enighed.

Socialdemokratiet måtte under forhandlingerne bløde lidt op på den hårde linje i udlændingepolitikken.

Blandt andet er partiet gået med til, at børnefamilierne skal ud af Udrejsecenter Sjælsmark.

Socialdemokratiet er også gået med til at modtage kvoteflygtninge igen, en tanke som dog allerede blev luftet under valgkampen.

Det bliver derfor en vigtig opgave for Mattias Tesfaye at stå imod de angreb om løftebrud, som de blå partier anført af Inger Støjberg og udlændingeordfører Pia Kjærsgaard (DF) allerede er begyndt at sætte ind.