Tarmkræft fanges tidligere med screeninger

En af de hyppigste og dødeligste kræftsygdomme er måske ved at blive lidt mindre farlig.

De gratis tilbud om screening for tarmkræft, der blev indført i 2014, ser i hvert fald ud til at virke: Sygdommen opdages tidligere og kan derfor lettere behandles.

Det er konklusionen i en ny undersøgelse på baggrund af tal for 1,5 millioner patienter i hele Danmark.

Resultaterne er lovende, fortæller seniorforsker Mette Bach Larsen fra Regionshospitalet Randers, der har stået for studiet.

- Den gode nyhed for patienterne er, at vi finder cirka tre gange så mange tilfælde af tarmkræft i stadie 1, hvor det stadig kun er i tarmen. Så er der god chance for, at man kan fjerne knuden, så man er rask bagefter, siger Mette Bach Larsen.

Overlevelsesraten er nemlig helt oppe på 90 procent efter fem år, når tarmkræften opdages i stadie 1. Opdages den først i stadie 4, falder den til omkring 15 procent.

- Det her virker, og at det er vigtigt, at folk deltager, fordi det hjælper virkelig, siger Mette Bach Larsen.

Screeningerne blev indført med netop det formål at opdage tarmkræft, som op mod 2000 danskere dør af årligt, på et tidligere stadie.

Alle danskere på 50 til 74 år får tilsendt et testsæt med posten, så de kan indsende en afføringsprøve til kontrol og analysere for de første tegn på tarmkræft.

Hvis der er blod i prøven, følges der op med en kikkertundersøgelse, der kan afsløre, om der er tale om tarmkræft.

Det har kostet mange millioner, men pengene er godt givet ud, mener Mette Bach Larsen.

- De bliver tjent ind igen mange gange. Både i form af at behandlingen er meget mildere, når sygdommen opdages i stadie 1, men også fordi dem, der stadig er på arbejdsmarkedet, hurtigere er tilbage igen, fortæller seniorforskeren.

Hun håber derfor, at endnu flere end de nuværende godt to tredjedele vil tage imod tilbuddet om en gratis screening.

- De fleste synes nok ikke, at det er det fedeste, at man skal rode rundt i sin afføring, men det er hurtigt gjort, det foregår derhjemme, og det koster ingenting, pointerer Mette Bach Larsen.