Tag testen: Bliver du den første til at få 50 rigtige i journalisthøjskolens videnstest?

Det er nærmest en mytisk test. I hvert fald er det endnu aldrig sket, at en ansøger til journalistuddannelsen i Aarhus har svaret rigtigt på alle 50 spørgsmål i videnstesten, som er en del af optagelsesprøven på skolen.

Fredag skulle 888 ansøgere så prøve at klare sig gennem nåleøjet på uddannelsen og prøve at blive de første til at score fuldt hus i videnstesten, som er en af fire dele i optagelsesprøven.

Testen kan du tage her (der kan være lidt ventetid)

Sædvanligvis består man videnstesten ved at have lige over 50 procent rigtige.

I prøven indgår også en sprogtest og forskellige skriveøvelser, der skal teste kreativ tænkning og formuleringsevner.

Ansøgerne kæmper i år om 224 pladser.