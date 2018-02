"Et af mine sidste projekter for TV 2 var at promovere dette lorteprogram. Jeg snakkede med den kreative chef, programmets klipper og redaktør og seernes redaktør for at få det stoppet. TV 2 vidste godt, at programmet gik imod den tilgængelige forskning. Men der var en HPV agenda."

Sådan skriver Jakob Schrøder, tidligere ansat på TV 2, onsdag aften på det sociale medie Twitter om dokumentaren "De vaccinerede piger". Hans reaktion kommer i kølvandet på, at TV 2 til Ekstra Bladet har tilkendegivet, at det ikke kan udelukkes, at tv-dokumentaren har et medansvar i faldet af vaccinerede piger i årene efter programmet blev vist i 2015, men at man på TV 2 samtidig mener, at alle dengang var "i tvivl om (at) vaccinen var skyld i alvorlige sjældne bivirkninger".

Det, siger Jakob Schrøder, er forkert. Han var ansat til at lave en trailer til dokumentaren. Han så derfor både den færdigklippede dokumentar og en hel del optagelser, der ikke kom med i udsendelsen.

- Jeg kunne jo se, at de bidder, der var valgt ud og gentaget, generelt var dem, der var meget tvivlende. Men det, der ikke blev sagt i programmet, var de ekspertkilder, der flere gange havde sagt "det tyder slet ikke på, at det er vaccinen, der gør pigerne syge", fortæller Jakob Schrøder til avisen Danmark.

Det gjorde Jakob Schrøder redaktionen opmærksom på i en mail, som avisen Danmark er i besiddelse af. Han skrev bl.a.: "Jeg ser derfor to muligheder. 1: Folk ser den og tror ikke på indholdet. TV 2 mister troværdighed. 2: Folk ser den, men tror på det. Et antal pigerne bliver ikke vaccineret, og en lille del af dem udvikler en ellers undgåelig livmoderhalskræft."

Jakob Schrøder får i et svar på mailen at vide, at man er ærgerlig over, at han mener sådan, men at man gerne vil have, han arbejder videre som aftalt. Og det gør han så.