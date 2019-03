Syv ud af ti danskere er glade for at være medlem af EU: Er du en af dem?

Daniel Kjerkegaard, 23 år, Horsens: Min holdning til EU er ret neutral, men jeg oplever nogle gange, at de kan være meget bestemmende for ting, der vedrører os. Brexit har ikke ændret på min opfattelse af EU, men jeg er selvfølgelig spændt på at se, hvilke konsekvenser det vil få. Foto: Jakob Hedegaard-Høgh

Brødtekst

Kirstine Skovbo, 21 år, Horsens: Jeg har altid bakket op om EU - jeg mener, det er fint, at landene kan støtte hinanden. Med hensyn til brexit bekymrer det mig, at det kan få økonomisk betydning for os og måske svække EU generelt. Foto: Jakob Hedegaard-Høgh

Foto: Jens Thaysen John Johnnsen, 67 år, pensionist, Aarhus V.- Jeg syntes det er fint, vi er medlem af EU. Vi skulle nødigt ud i et Brexit som det i England. Vi får mere ud af at være med i fælleskabet. Brexitkaosset har ikke ændret på min holdning. Jeg tror nok, englænderne har fortrudt, men det er en anden sag.

Emilie Bomand Lange, 28 år:- Det er en god ting, at Danmark er med. Vi har et samarbejde om forskellige ting på tværs af landegrænserne, hvilket er godt, så længe der ikke bliver taget beslutninger hen over hovedet på os i Danmark. Brexit har nok styrket min tro på, at EU er en god ting. Man kan se det kaos, som England befinder sig i lige nu. Vi har brug for EU ? også efter Brexit.

Torben Sørensen, 58 år:- Nu er vi medlemmer af EU, og jeg tror, at det er den bedste ordning. Var vi ikke med, ville det have store konsekvenser i forhold til vores forhold til omverdenen. Grundlæggende har brexit-kaos ikke ændret på min holdning til EU.

Jan Kristensen, Fredericia, kvalitetsinspektør, Siemens Windpower, Brande:- Jeg interesserer mig ikke meget for EU, men jeg er helt klart tilhænger af, at vi er med. Ikke mindst på grund af samhandelen. Med hensyn til brexit, så har jeg har rejst meget i England, og det bliver et kaos, når og hvis de træder ud af EU. Det skal vi som et lille land ikke ud i. Det er også helt nødvendigt, at vi som et lille land samarbejder i Europa om eksempelvis udenrigspolitikken.

Søren Pedersen, Børkop og Fredericia, hjemløs, men har lige fået et værelse. Sælger af hjemløseavisen Hus Forbi:- Jeg er imod EU og globaliseringen og imod for megen indvandring. EU har åbnet sine grænser for meget. Det har vi også mærket i hjemløsemiljøet. Om 100 år er danskerne en minoritet i Danmark, frygter jeg. Principielt er jeg jo ikke imod indvandring, men den har været for stor. Jeg mener, man skal respektere, at Danmark lader én komme ind, og sig "mange tak". Brexit ved jeg ikke så meget om.