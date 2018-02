Sygeplejersker skjuler deres efternavn: Frygter trusler og chikane

Anonymisering: Sygeplejersker og andre ansatte på Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland oplever trusler og chikane i hverdagen. Det har fået mange til at fjerne efternavnet fra deres navneskilte, som de bærer på kitlerne.

På Sydvestjysk Sygehus er det op til de forskellige afdelinger, hvorvidt personalet skal bære synligt fornavn og efternavn, mens det på Sygehus Sønderjylland drøftes, hvorvidt det skal gøres valgfrit.

- Vi har medarbejdere, som har haft nogle oplevelser, hvor de har følt sig truet og har været bekymrede for, om de kunne blive opsøgt af de pågældende patienter og pårørende. Derfor har de haft et ønske om at være anonymiseret, siger HR-chef Thorkild Christiansen fra Sygehus Sønderjylland til DR Syd.

Og selvom patienterne ikke nødvendigvis får at vide, hvad deres behandler hedder til efternavn, er det underordnet i denne sammenhæng, siger han.

-Vi tror, det er vigtigere, at man ved, hvilken type medarbejder det er. Om det er en læge, sygeplejerske eller en sekretær, de taler med. Vi mener, der er et hensyn at tage til medarbejdernes sikkerhed og tryghed, for at de kan udføre deres hverv tilstrækkeligt, siger han.