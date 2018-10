Sygehuses ledelse får ansvar for lægefejl når vilkår er dårlige

Sygehuses læger og sygeplejersker skal ikke stå alene med ansvaret for fejl, hvis de har for dårlige arbejdsforhold. Ansvaret placeres hos sygehusenes ledelse.

Det fremgår af et lovforslag fra sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V). Det skriver dr.dk.

Forslaget er en følge af af den såkaldte Svendborg-sag. Her blev en læge først dømt, siden frifundet for groft at forsømme sit ansvar over for en patient på Svendborg Sygehus.

Efter dommen gik tusindvis af læger og sygeplejersker på gaden med kritik af, at sagen rettede skytset mod en læge og ikke tog højde for større problemer i sundhedsvæsenet.

- Regionerne skal tage et større ansvar for at organisere arbejdet på en måde, hvor medarbejderne i vores sundhedsvæsen har nogle ordentlige arbejdsforhold, der ikke fremprovokerer fejl, siger Ellen Trane Nørby til DR.

Styrelsen for Patientsikkerhed anmeldte sidste år 12 læger for grov forsømmelighed. Det er seks gange så mange som i de tidligere år.

- Hidtil har det været sådan, at tilsynet har haft meget fokus på fejl begået fra lægens og sygeplejerskens side, siger Ellen Trane Nørby.

- Det fokus skal fortsat være der, men de skal nu øge deres fokus på de tilfælde, hvor man har organiseret arbejdet for dårligt - og det så er skyld i fejlen.

Så får regionen ansvaret for fejlen. Det kan ifølge ministeren skyldes, at en afdeling konsekvent har været underbemandet, så de ansatte skal løse flere opgaver, end rimeligt er.

- Den enkelte læge eller sygeplejerske skal ikke frygte for at gå på arbejde, fordi regionen har organiseret arbejdet for dårligt. Og derfor skal vi sikre, at de ved, at konsekvenserne lander hos regionen og ikke de ansatte, siger Ellen Trane Nørby.

Regionernes formand, Stephanie Lose, (V) fra Region Syd støtter forslaget.

- Det giver god mening, at der er en præcisering af den lovgivning, der er i forvejen, så det bliver tydeligere, at der er et klart ledelsesmæssigt og organisatorisk ansvar, siger Stephanie Lose til DR.