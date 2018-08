Sygehus ramt af 12.000 udeblivelser: Det duer simpelthen ikke

Det er dyrt og kan have alvorlige konsekvenser, når patienter undlader at møde op til deres aftalte lægetider.

Det kan de tale med om hos Sygehus Lillebælt, hvor der i årets første syv måneder var 12.424 udeblivelser uden afbud fra patienter. På nogle afdelinger er det knap hver tiende aftale, der ikke bliver overholdt.

- Udeblivelser er rigtig dyre. Det koster penge, når vi har læger og sygeplejersker stående klar til at hjælpe, og tiden så ikke bliver brugt. I nogle tilfælde er der også tale om særlige scanninger, hvor det koster mange penge at have maskinerne stående, uden at de bliver brugt, siger Cathrine Tromborg, der er kommunikationschef hos Sygehus Lillebælt, til DR P4 Trekanten.

- Men vigtigst af alt, så kunne andre patienter have fået glæde af tiden i stedet for, og på den måde har det ret alvorlige konsekvenser, siger hun.

Sygehus Lillebælt arbejder både med SMS-påmindelser og jævnlige opkald til patienter for at minde dem om deres lægetid, men alligevel er udeblivelserne fortsat et problem.

- Der er nogle afdelinger, der oplever det mere end andre, men generelt er det en udfordring. Selvfølgelig kan folk blive forhindrede, men hvis man så ville være så flink at melde afbud, så ville det være rigtig godt. Det er hovedopfordringen: Få nu meldt afbud, så andre kan få glæde af din tid, siger Cathrin Tromborg.

Poul-Erik Svendsen (S) er formand for sundhedsudvalget i Region Syddanmark, og han er ikke tilfreds med antallet af afbud.

- Det duer simpelthen ikke. Vi er meget effektive med at udnytte de skattekroner, vi har til sundhed. Det her er jo spild af penge, der kunne være gået til behandling, siger Poul-Erik Svendsen (S) til DR P4 Trekanten.

I årets første syv måneder var der cirka 327.000 patienter, der havde en aftale med Sygehus Lillebælt. Med 12.424, der udeblev uden et ord, svarer det til knap fire procent af alle aftalerne.

Værst ser det ud på fysio- og ergoterapiafdelingen på Kolding Sygehus, hvor 8,7 procent af patienterne bliver væk. Også afdelingen for hjerne- og nervesygdomme på samme sygehus er hårdt ramt. Her udebliver 7,8 procent af patienterne fra deres aftale.

- Der kan stadig arbejdes mere på systemer, der gør, at folk får påmindelser. Udeblivelserne ændrer jo i sygehusets planlægning, og tager tid fra de øvrige patienter. Vi vil gerne sætte ind ved de afdelinger, der er hårdest ramt, siger Poul-Erik Svendsen.

Sygehus Lillebælt har nu sat en specialkonsulent til at kigge på, hvordan udviklingen i antallet af udeblivelser ser ud.