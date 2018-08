Sygehus modtager dehydrerede babyer ugentligt

De uvante høje temperaturer, der har været denne sommer, har også ramt de mindste. Sydvestjysk Sygehus har de sidste måneder fået omkring to dehydrerede og overophede babyer og små børn ind hver eneste uge, oplyser sygehusets speciallæge i børnesygdomme Arlen Aguilar til DR Syd.

- Det har været meget små børn, der for eksempel har været på stranden og fået lidt for meget sol i de varmeste timer. Der er de skrøbelig, siger hun.

Spædbørn og småbørn er nemlig langt mere udsatte end voksne, når temperaturerne er høje. De børn, der har været forbi Sydvestjysk Sygehus har ikke være alvorligt ramt af varmen og har hurtigt fået det bedre, siger Arlen Aguilar.

- Vi tjekker, at de ikke mangler væske og sørger for, at de får noget at drikke. De fleste af dem får det godt, så snart de kommer ind i et lidt køligere lokale og væk fra solen.Mange børn får deres middagslur udenfor i barnevognen, men når det er så varmt, risikerer barnet hurtigt at blive overophedet. Temperaturen stiger nemlig lynhurtigt i en barnevogn. Også selvom den står i skyggen, fortæller Anne Sofie Brodersen, leder af sundhedsplejen i Aabenraa.

- Man må ikke dække barnevognsåbningen til med for eksempel en stofble for at skærme for solen. Man kan i stedet lægge et myggenet over, hvis ikke det er for tæt, siger hun.