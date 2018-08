Syg Solange aflyser koncert til Tivolis 175-årsfødselsdag

Den amerikanske popkunstner Solange er blevet syg og kommer derfor ikke til at spille i forbindelse med Tivolis 175-årsjubilæum på onsdag. Det oplyser Tivoli i en pressemeddelelse.

Koncerten var udsolgt, og da afbuddet er kommet så tæt på jubilæet, har Tivoli ikke kunne finde en erstatning.

Ud over oplysningen om, at Solange er syg, ønsker hendes management ikke kommentere afbuddet yderligere.

Tivoli gennemfører fortsat resten af jubilæumsprogrammet. Men det forhindrer ikke Tivoli i at give pengene tilbage til de personer, der har købt billetter til Solange.

- Vi er rigtig kede af at måtte skuffe de mange fans, som havde købt billet til Solange, siger underdirektør i Tivoli Nicolai Koppel i en pressemeddelelse.

- Koncerten var udsolgt og vi har forsøgt alle muligheder for at finde en passende afløser men desværre uden held på grund af det meget korte varsel. Vi beklager meget og sørger for, at alle der har betalt billet til koncerten får pengene retur.

Da det ikke har været muligt at finde en anden kunstner, vil Tivoli i stedet for præsentere et nyt lysshow fra Tivolis egne rækker. Det vil finde sted for det store springvand ved Koncertsalen.

Showet kan ses frem til 25. august og vil indeholde arien Nesusn Dorma sunget af Luciano Pavarotti.

Derudover har Tivoli Rasmus Klump-teater, Tivoli-Garden, Tivoli Ensemblet, New York City Ballet, stykket "Den standhaftige tinsoldat" og en fødselsdagsudgave af fyrværkeriet på jubilæumsprogrammet.

New York City Ballet i Tivolis koncertsal kræver, at man køber en selvstændig billet og ikke bare indgang i Tivolis haver.

Ifølge CNN har Solange tidligere afsløret, at hun har en nerverelateret sygdom, der blandt andet fik hende til at aflyse en nytårskoncert i Sydafrika.

Solange er også af nogen kendt som lillesøster til popstjernen Beyonce.