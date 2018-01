Sydkoreas afsatte præsident modtog penge fra spionagentur

Sydkoreanske medier skriver torsdag, at den afsatte præsident Park Geun-hye vil blive anklaget for at have taget imod bestikkelse fra landets nationale spionagentur, NIS.

Ifølge anklagemyndigheden har den tidligere præsident modtaget mellem 50 og 200 millioner won hver måned fra starten af 2013 til midten af 2016. Det svarer til mellem 290.000 og 1.600.000 kroner.

Pengene, der i alt løber op i 3,8 milliarder won, er angiveligt blevet leveret af NIS-agenter til Parks ansatte på parkeringspladser eller i baggårde eller gyder tæt ved præsidentens embedsbolig, Det Blå Hus.

Det var spionagenturets såkaldte "blinde budget", der finansierede de store summer, som blev givet til den daværende præsident, skriver nyhedsbureauet Yonhap.

Det er fortsat uklart, hvordan præsident Park brugte pengene. Sydkoreanske medier beretter, at hun brugte dem til personlige forhold eller til at finansiere støttegrupper for sig selv.

Park Geun-hye har i forvejen 18 anklagepunkter imod sig, der spænder over bestikkelse, tvang og magtmisbrug. Midlerne fra NSI bliver dermed anklagepunkt nummer 19.

Sydkoreas første kvindelige præsident blev stillet for en rigsret af parlamentet, efter at der i månedsvis havde været protester over den voksende skandale. Hun har været i politiets varetægt siden 31. marts.

Retssagen mod hende begyndte i maj. Park Geun-hye er dog ikke mødt op siden oktober. Hun protesterer mod dommerne, som hun mener er partiske og har dømt hende på forhånd.

Anklagerne har flere gange forsøgt at udspørge Park om de nye anklager. Hun har dog afslået deres forespørgsel og nægtet at samarbejde.