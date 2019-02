Sydbank lander milliardoverskud trods store tab

Karen Frøsig, der er administrerende direktør for Sydbank, mener, at regnskabet for 2018 er fornuftigt set i lyset af et vanskeligt marked. Arkivfoto: Hans Christian Gabelgaard

Der er tilbagegang på flere fronter i Sydbank, som dog stadig leverer et regnskab med et samlet plus på over én milliard kroner. Fornuftigt set i forhold til de vanskelige markedsforhold, mener direktør.

Regnskab: Indtjeningen er faldet med over 300 millioner kroner, samtidig med at omkostningerne er steget med knap 100 millioner sammenlignet med regnskabet for 2017. Sydbanks regnskab for 2018, som blev præsenteret onsdag, viste et overskud før skat, der var reduceret med over en halv milliard i forhold til året før. Alligevel lander banken med hovedsæde i Aabenraa et overskud på over én milliard kroner. Før skat er tallet 1420 millioner, mens der efter skat er et plus på 1156 millioner. Banken indfrier dermed lige akkurat sine egne forventninger. Efter en nedjustering i slutningen af sidste år sænkede banken forventningerne til et overskud efter skat til intervallet 1150-1225 millioner. Tidligere ventede banken et resultat mellem 1250 og 1325 millioner kroner. Karen Frøsig, administrerende direktør i Sydbank, påpeger, at der er tale om et meget vanskeligt marked at drive bank i. Hun henviser til, at et negativt rentemiljø kombineret med skarp konkurrence i sektoren har medført et fortsat pres på koncernens nettorenteindtægter, og at indtjeningskraften i bankerne presses nedad. - Set i det lys synes jeg, det er et fornuftigt regnskab, men det er klart, at det er svært at være tilfreds med de absolutte resultater, hvor der er flere nedgange, siger Karen Frøsig.

Nøgletal Sydbanks regnskab for 2018 i millioner kroner. I parentes fremgår tallene for 2017.



Indtjening i alt: 4.089 (4.400)



Basisomkostninger: 2.722 (2.637)



Nedskrivninger: - 122 (-51)



Resultat før skat: 1.420 (1.956)



Årets resultat: 1.156 (1.531)

Markedet Hun hæfter sig ved, at banken med en egenkapitalsforrentning på 10,2 procent er den bedste blandt de danske SIFI-banker. - Det er samtidig meget tilfredsstillende, at kreditkvaliteten er så god, at vi kan tilbageføre nedskrivninger for et trecifret millionbeløb i 2018, siger direktøren. Hun tilføjer, at Sydbank fortsat ser ind i et vanskeligt marked, men dog stadig forventer et resultat efter skat mellem 800 og 1100 millioner. Sydbank udbetaler et udbytte på 9,36 kroner per aktie for 2018 mod 11,31 kroner per aktie for 2017. Banken, der har over 2000 ansatte, tager nu hul på en ny strategi, "En stærkere bank", der blandt andet skal øge dens synlighed. Samtidig skal kunden endnu mere i centrum, samtidig med at digitaliseringen fortsætter. - Det er ikke kunden, der skal digitaliseres, men tingene omkring. Nogle gange kan man næsten tage fejl. Vi skal se, om kunderne er et helt andet sted, end vi tror, forklarer Karen Frøsig. Kunderne skal derfor via undersøgelser give feedback, der skal fortælle, hvordan banken bedre kan servicere dem.

Sydbanks nøgletal Sydbanks regnskab for 2018 i millioner kroner. I parentes fremgår tallene for 2017.Indtjening i alt: 4089 (4400)



Basisomkostninger: 2722 (2637)



Nedskrivninger: - 122 (-51)



Resultat før skat: 1420 (1956)



Årets resultat: 1156 (1531)