Svinepest i Belgien ryster danske svinelandmænd: - Det er frygteligt

Når afrikansk svinepest springer over større afstande, er der nemlig ofte tale om, at mennesker medbringer inficerede kødprodukter fra områder ramt af afrikansk svinepest, hvorefter vildsvin kan samle smitten op, hvis der efterlades madrester i naturen.

Samme melding kommer fra Landbrug & Fødevarer, der frygter, at et udbrud af sygdommen i Danmark vil koste milliarder i tabte eksportindtægter.

- Vi synes, at regeringen skulle sætte det hegn op nede ved grænsen i en fart og tjekke alle rastepladser for, om der er skiltning, og at affaldshåndteringen er i orden, så vi reducerer muligheden for, at svinene smittes i Danmark, siger han til DR Syd.

Derfor opfordrer Simon Høj regeringen til, at planerne om et vildsvinehegn ved grænsen til Tyskland bliver sat i værk hurtigst muligt:

- Nu er det både i Øst- og Vesteuropa. Hvis det kommer til Tyskland, får det store konsekvenser for os i og med, at vi eksporterer alle vores grise ned gennem Tyskland og til Tyskland, siger han.

- Det er en frygtelig nyhed. Det er en meget skræmmende sygdom for europæisk svineproduktion og hele verdens svineproduktion. Det er tankevækkende, at det er flyttet så langt, siger han til DR Syd.

DN: Hegn er ikke løsningen

Men hos Danmarks Naturfredningsforening (DN) lyder det, at vildsvinehegnet langt fra er den bedste løsning. Det mener biolog Bo Håkonsson.

- Vi forstår simpelthen ikke, at man bliver ved med at fokusere på det vildsvinehegn. At smitten er kommet til Belgien viser nu, at det er mennesket, der er problemet. Smitten er sprunget fra Polen og ud over Tyskland til Belgien og dermed enten via madaffald eller svinetransporter.

- Så det er ikke vildsvinet, der får smitten til at springe rundt på den måde. Det viser jo, at hegnet ikke er løsningen, siger han.