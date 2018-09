Svend hjælper døende med at slutte livet. Anette hjælper dem med at leve det, når det er allersværest

Et palliativt team har fokus på mennesket og ikke sygdommen. Her er det Uffe Holst (t.v), der har besøg af Palliativt Team i Odense. Uffe døde den 21. februar 2014, og de pårørende har godkendt, at billedet bruges i denne sammenhæng.

Anette Hygum og Svend Lings er begge overlæger, som vil hjælpe døende patienter. Mens Lings hjælper dem med at slutte livet, så hjælper Hygum dem med at leve det, når det er allersværest.

Retssag: Den pensionerede overlæge Svend Lings bliver hver dag kontaktet af mennesker, som er døende, lidende og som siger, at de ikke vil leve mere. De vil vide, hvordan de slutter deres eget liv så skånsomt som muligt. Mandag er han - ved Retten i Svendborg - tiltalt for at have hjulpet lidende patienter med at begå selvmord. Sådan en forbrydelse kan udløse op til tre års fængsel. Anette Hygum er også overlæge, og hun taler også dagligt med patienter, der er døende, lidende og bange. Hun kunne aldrig finde på at hjælpe en patient med at dø, siger hun. Men hun forstår Svend Lings' bevæggrunde: - Vi er jo på en måde drevet af det samme. Nemlig at hjælpe og lindre mennesker, siger hun. Anette Hygum er specialeansvarlig overlæge inden for det område, hun mener bør være tilbuddet til alle de døende og lidende mennesker, der har brug for det. Specialiseret palliativ behandling hedder det, og hun er leder af det palliative team ved Vejle Sygehus. Anette Hygum mener, at det er vigtigt, at vi tør snakke om døden. At politikere tør snakke om døden. At samfundet stiller den hjælp til rådighed, som døende har brug for. Og det er ikke at hjælpe dem med at begå selvmord, mener hun. - Jeg mener bestemt ikke, at Svend Lings er et dårligt menneske, men det virker ikke som om, han har den fornødne indsigt i, hvad vi kan palliativt, siger Anette Hygum.

Hvem er du? I det hele taget savner hun, at folk får indblik i, hvad der gemmer sig bag det lidt mystiske begreb "specialiseret palliativ behandling". Det dækker over den indsats, som sættes ind, når der ikke er mere at stille op. Når det ikke giver mening at blive ved med at skære eller medicinere. Når håbet om at overleve sin sygdom er væk. Det kan være et hospice, hvor patienten bor den sidste tid, det kan være en afdeling på sygehuset eller det kan være hjemmebesøg. Men fælles er, at det er det døende menneske, der er i fokus. Ikke den sygdom, mennesket skal dø af. - Patienter, der kommer til os, har ofte levet i en krigszone. De har været igennem et behandlingsforløb, hvor den tragt, man kan kalde håb, er blevet mindre og mindre. Når vi så kommer på banen som palliativt team, så handler det om noget andet. Jeg kan sige til patienten: Du og dine pårørende har godt nok været meget igennem. Jeg har læst din journal, og der er styr på den del, men det skal vi ikke snakke om nu. Lad os snakke om, hvem du er, og hvordan det er at være dig, siger Anette Hygum. Hun oplever, at netop skiftet fra behandling til lindring og nærvær gør en stor forskel for patienten. Og for de pårørende, for den palliative indsats retter sig nemlig også mod ægtefællen, barnet, moren eller hvem der nu bliver efterladt.

Tale eller død Det er de oplevelser, der gør, at Anette Hygum ikke mener, at læger skal hjælpe med selvmord. - Vi oplever jo, at folk, der ønsker at dø, ændrer mening, når vi kommer ind i billedet. Når først vi får lindret de tunge symptomer, så får patienten plads til at gøre nogle ting. Måske at skrive et afskedsbrev eller at sørge for, at datteren får det armbånd, når hun skal giftes. Det er få, der ikke vil mere, hvis de får muligheden for at gøre ventetiden på døden så meningsfuld som muligt, siger Anette Hygum. Hun mener, at det ofte handler om noget andet, når folk ønsker at dø. - Det kan handle om, at det er hårdt for de pårørende at være vidner til, og at man ikke vil være til besvær. Men det er sjældent sådan, det er, når man får snakket om det. Der kan opstå nye dyrebare bånd til de pårørende i den sidste tid, siger Anette Hygum. Hun bider mærke i, at Svend Lings i et interview her i avisen Danmark også oplever, at dem, der kontakter ham, har et stort talebehov. - Hvis vi var bedre til at tale - også om døden - så behøvede vi ikke så skarpe grænser som dem, Svend Lings tilbyder, siger Anette Hygum.