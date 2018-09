En betinget fængselsdom i dag får Svend Lings til at indstille sin telefonhjælp til døende, plagede mennesker indtil videre. - Jeg undskylder over for alle de mennesker, som har brug for min hjælp, siger han.

Svend Lings blev onsdag idømt en betinget dom på 40 dages fængsel for at have medvirket til selvmord og selvmordsforsøg. Den betingede dom betyder, at han kan komme i fængsel, hvis han fortsætter sine aktiviteter, og det tager han øjeblikkeligt konsekvensen af, selv om han finder dommen uretfærdig:

- Jeg bliver nødt til at indstille mine hjælpeaktiviteter med at give råd og vejledning til plagede mennesker, der ønsker at tage deres eget liv. Jeg vil gerne give dem en undskyldning, for det er egentlig lidt lurvet af mig at svigte dem, som må lide videre til ingen verdens nytte, siger han.

Hvad betyder det i praksis, når folk ringer til dig?

- Så vil jeg tage telefonen og beklage, at jeg desværre ikke kan hjælpe dem for tiden på grund af den betingede dom.

Hvad mener du med "for tiden" ?

- Indtil jeg frikendes i Højesteret.

Så du anker dommen?

- Jeg har lige brug for en tænkepause, men det er mest sandsynligt, at jeg anker, siger den pensionerede fynske overlæge.