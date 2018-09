Svend Lings om eksperts kritik af selvmordsmanual: - Det er problematisk, og jeg kan godt forstå kritikerne

Ny dokumentar rejser kritik af Svend Lings selvmordsmanual. Instrukserne kan gøre folk hjerneskadede i stedet for at slå dem ihjel, siger en ekspert i forgiftning. Det er problematisk, indrømmer Svend Lings.

- Der er ikke undersøgelser, der viser, hvilken dosis medicin der skal til for at tage livet af et menneske. Og det er forskelligt, hvor robuste folk er og derved, hvor meget medicin, de kan tåle, siger han.

- Jeg kan ikke stå inde for selvmordsmanualen. Selvom man følger anbefalingerne, kan man ikke være sikker på, at man dør. Der kan være tilfælde, hvor man i stedet vågner og er handicappet. Eller langt værre - hjerneskadet, siger Kim Dalhoff.

- Bliv ikke fundet

Selvom Kim Dalhoff ikke kender direkte til nogle eksempler, hvor selvmordsmanualens instruktioner har slået fejl, er "mislykkede" selvmord som følge af overdosis en kendt realitet ifølge toksikologen.

- Der er mange eksempler i litteraturen, hvor folk har taget langt højere dosis, end dem der er angivet i manualen, men som alligevel ikke er døde. Derimod er de blevet hjerneskadet eller på andre måder alvorligt handicappet, siger han.

Svend Lings erkender, at det er problematisk, at der bliver lagt en selvmordsmanual ud, der i stedet for at tage livet af folk, kan ende med at gøre dem hjerneskadet.

- Selvfølgelig er det problematisk, men det kan ikke være anderledes. Men man må også selv tænke i, at der er en sandsynlighed for, at det går galt. Og det er overvejende sandsynligt, at de fleste, der følger instrukserne, dør af det, siger han.

Selvmordsmanualen blev lagt op tidligere på året på netværket "Læger for Aktiv Dødshjælp" hjemmeside. Og i den var det gjort klart, at der ingen garantier var bag instrukserne, siger Svend Lings og mener han har taget de forholdsregler, han kunne:

- Det fremgår, at der ikke er en sikkerhed bag manualen, siger han.

- Det hører med til toksikologens fortælling, at det ofte er folk, der bliver fundet og kommer på intensiv afdeling, der vågner med skader, netop fordi de får hjælp til at overleve. Man skal sørge for, at man ikke bliver fundet, hvis man vil begå selvmord, siger den pensionerede læge.