Svend Lings: Jeg skal smides ud af Lægeforeningen

Den pensionerede læge har klart overtrådt de lægeetiske principper ved at hjælpe patienter til selvmord, mener Lægeforeningens etiske nævn. Svend Lings kalder afgørelsen hyklerisk. Han er ikke i tvivl om, at det er første skridt på vej mod hans eksklusion af Lægeforeningen.

- Det er hyklerisk, når Lægeforeningen gør sig bedre end befolkningen, hvor der er et flertal, som går ind for aktiv dødshjælp. Aktiv dødshjælp foregår allerede rundt omkring i det danske sundhedsvæsen, men det er bare ikke noget, man snakker om. Der er faktisk cirka 20 procent af de danske læger, som går ind for aktiv dødshjælp, siger han.

- Jeg synes faktisk, det er hyklerisk, at Lægeforeningen sætter sig op på den høje moralske hest og bedrevidende vil bestemme over andres menneskers liv og død. Jeg synes, lægerne skulle komme ned af hesten og hjælpe de stakkels mennesker, som beder om det, og som har betalt lægernes uddannelse via skatten, siger Svend Lings.

Den fynske læge, Svend Lings, er ikke i tvivl om, at Lægeforeningen vil af med ham. Og at første skridt mod en eksklusion kom tirsdag, da Lægeforeningens etiske nævn vurderede, at han klart har overtrådt de lægeetiske principper. Men det får ikke Svend Lings til at klappe i.

1)Tirsdag tog Lægeetisk Nævn førset skridt ved at vurdere, at Svend Lings klart har forbrudt sig mod foreningens lægeetiske principper. Den indstilling går nævnet nu videre med til Lægeforeningens bestyrelse.2)2)Det er Lægeforeningens bestyrelse, der herefter tager stilling til sagen og vedtager, hvad konsekvensen bør være. Det kunne være, at Svend Lings skal ekskluderes af foreingen.3)3)Lægeforeningens bestyrelse anlægger herefter en sag ved Voldgiftsretten med påstand om eksklusion af Lægeforeningen og eventuelt bod. Det erVoldgiftsretten som - efter at have undersøgt sagen - i sidste fradømmer Svend Lings hans medlemsret.

Onsdag falder der dom i straffesagen mod Svend Lings, men allerede nu har lægernes etiske nævn deres vurdering klar: Ling har forbrudt sig mod de etiske principper ved at hjælpe døende med at begå selvmord.

Selvmordsvejledningen

Hans reaktion kommer efter, Lægeforeningens etiske nævn tirsdag udtalte hård kritik af den pensionerede fynske overlæge. Nævnet peger på, at Svend Lings har været med til at offentliggøre en vejledning i, hvordan patienter kan begå selvmord. Og at Lings har misbrugt sin lægeautoriserede ret til at ordinere lægemidler ved at udskrive recepter til sig selv med det formål at give dem videre til patienter, så de kunne begå selvmord.

- Svend Lings' handlinger er i klar strid med det lægeetiske princip om, at en læge aldrig må medvirke til patientens selvmord. Det er også nævnets vurdering, at Svend Lings ved at anvende sin lægelige viden og kompetencer til at udarbejde og offentliggøre selvmordsvejledningen klart har handlet i strid med værdighedskravet, som lyder, at lægen altid skal handle på en måde, som viser lægen værdig til den tillid fra patienter, kolleger og samfund, som varetagelse af lægerollen kræver", siger Carsten Hædersdal, der er formand for Lægeforeningens etiske nævn.

Svend Lings mener stadig ikke, at han har gjort noget galt. Tværtimod:

- Hvordan kan det være forkert at hjælpe syge og lidende mennesker til en menneskeret? Hvis det er i strid med de lægeetiske principper, så synes jeg, de skulle få dem lavet om, siger han og peger på, at Menneskerettighedsdomstolen har slået fast, at selvmord er en menneskeret.