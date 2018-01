Svane: Løkke har lagt sig, DF har mistet taget om regeringens kugler

Først røg den forhøjede pensionsalder. Det varede det meste af sidste vinter, før regeringen, med statsminister Lars Løkke Rasmussen, (V), i spidsen, droppede det. Så røg kravet om topskattelettelser. Den måtte udenrigsminister Anders Samuelsen, (LA), selv tage lige efter sommerferien sidste år.

Og tirsdag måtte Løkke så droppe de øvrige skattelettelser. Undtagen de bundne dele: Den milliard kroner, der kommer fra kontanthjælpsloftet, og som skal bruges på de lavestlønnede og de to en halv milliard kroner, der allerede er afsat til dem, for hvem det ikke kan betale sig at spare op. Men resten, skattelettelserne, som både har været store og historiske, og hvad de ellers har været, er lagt ned i den skuffe, hvor den øgede pensionsalder og topskattelettelserne ligger. Ned i den skuffen til det der ikke er flertal for. Og som der ikke kan skaffes flertal for, hvis ikke det sker i et forhandlingslokale. Da Løkke tirsdag formiddag med under en times varsel indkaldte til pressemøde i Statsministeriet, var det ikke overraskende skattelettelserne, der var i centrum.

Og jo, statsministeren vidste godt, at udtryk som "ydmyget", "forpjusket" og "afklædt" var en del af det vokabularium, som ville vælte ned over regeringen. Det irriterer ham, som han ikke undlod at kommentere på pressemødet og på et senere opslag på Facebook. Og nej, han brød sig heller ikke om at aflyse de skattelettelser, som både stammer fra Venstres oprindelige udspil fra 2015 og fra de krav, som LA er kommet med. Både før og efter de er gået i regering. Men han kan, selvom han vrisser, leve med det. Det ligger i det strategiskifte, regeringen foretog sidst år, hvor man, tvunget af nødvendigheden, anlagde en mere pragmatisk tone. A la "vi tager det, vi kan få og lever med nederlagene, så længe de ikke truer vores eksistens som regering". En strategi, der blev lavet i nødvendighedens navn og som et forsøg på at kunne tackle de politiske nederlag i en mere let tone. Med den i baghovedet kunne i hvert fald Venstre uden de store problemer smide både pensionsalder og topskat for til gengæld at kunne holde regeringsmagten og dermed den politiske serve-ret. Mens LA hele vejen igennem har kæmpet for skattelettelser, som blev stadigt færre og stadigt mere perifere. Helt sat på spidsen før jul, hvor LA truede med ikke at stemme for egen finanslov, hvis ikke der også blev gennemført skattelettelser. Nej tak, sagde DF, og skruede endnu mere op for de udlændingepolitiske stramninger og så endte det der, hvor der måtte ende: Finansloven blev vedtaget, LA måtte lægge sig ned og så skulle skat og udlændinge forhandles nu. Det skal det så alligevel ikke. Festen stoppede klokken 12.30 tirsdag 9. januar i Statsministeriet. Der skal stadig forhandles skat, i den lille udgave, og udlændingestramninger i en indtil videre ukendt udgave. Men DF har ikke længere, undskyld udtrykket, fat om kuglerne på regeringen. Det greb løsnede Løkke, da han opgav sin skattereform. Samtidig har han understreget en udlændingepolitik, hvor Venstre bare ikke er enige med DF. Hvor Venstre ikke, modsat i 00'erne, hverken kan og vil følge DF. Helt grundlæggende, fordi DF har flyttet fokus over på integrationen. Som alle partier, både Venstre og Socialdemokratiet, gerne vil, men som DF ikke vil. Og som DF har sat som sin pris for at gå med på skattelettelser. Jo større skattelettelser, jo større udlændingestramninger. Da DF så i sidste uge skruede op for både krav og retorik, var der derfor kun én vej tilbage for regeringen, selvom det endnu engang er en ydmygelse af især LA: At droppe skattelettelserne. Det betyder så også, at DF ikke får deres udlændingestramninger igennem. Til gengæld har partiet fået understreget, at de er det parti i Folketinget med den strammeste udlændingepolitik. De kan godt nok ikke få den vedtaget, men det står lysende klart, hvad de vil. Og ligeså lysende klart, at Venstre ikke vil være med hele vejen som i 00'erne. Der var der allerede dengang en del Venstre-folk, der var trætte af, så da Lars Løkke overtog magten efter Anders Fogh Rasmussen, prøvede han i første omgang at løsne sig lidt fra DF's greb. Det lykkedes ikke, for DF sad med de afgørende mandater. Det gør de stadig, nu på den politiske midte og med et godt forhold til Socialdemokratiet, men stadig i et tæt samarbejde med Venstre. Som de over de seneste mange måneder har presset til at opgive både store og små, massive og ambitiøse, skattelettelser ved at kræve udlændingestramninger, som embedsværket har forkastet som i strid med internationale konventioner. Venstre og regeringen må æde sit nederlag på skatteområdet, men har til gengæld løsnet sig fra de DF-krav, de hverken kunne eller ville opfylde. Regeringen har lagt sig ned. Til gengæld er er den politiske bane ryddet.