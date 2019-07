Supermarkeder sælger mindre af stor klimasynder

Flere og flere vælger oksekødet fra, når de skal fylde indkøbsvognen i supermarkedet.

Det viser tal fra analyseinstituttet Nielsen, som baserer sig på data fra 98 procent af alle landets supermarkedskæder.

Fra midten af 2017 til og med første halvår af 2019 er salget af fersk oksekød faldet med 3,8 procent.

Samtidig er salget af fjerkræ steget næsten otte procent.

Ifølge Helle Brønnum Carlsen, der er lektor i madkundskab ved Københavns professionshøjskole, er det et udtryk for, at forbrugerne bliver mere klimabevidste.

- Der er kommet en klimabevidsthed, som vi også så ved sidste folketingsvalg.

- Den handler om, at vi skal skære ned på de store CO2-syndere, og det er jo blandt andet oksekød, siger hun.

Onsdag skrev det norske nyhedsbureau, NTB, at kødforbruget i Norge er faldet for første gang i 100 år, og at det her især er det røde kød, som nordmændene fravælger.

I Danmark har udviklingen været undervejs lidt længere. Det har man i hvert fald oplevet hos supermarkedskoncernen Coop, der blandt andet har Fakta, Kvickly, SuperBrugsen og Irma.

- Andelen af danskere, der af og til spiser mad uden kød, er stigende. Det er særligt den yngre del af befolkningen - personer under 35 år - der spiser mindre kød og har flere kødfrie dage, siger Coops analysechef, Lars Aarup.

Han oplever, at forbrugernes madvaner bevæger sig i en mere "let retning", hvor der kommer mere fokus på at spise grøntsager og fjerkræ.

Det skyldes blandt andet, at det er sundere og mere klimavenligt, siger han.

Men på trods af faldet i salg af fersk rødt kød har der kun været et lille fald i det samlede salg af fersk kød.

Fra 2017 til 2019 faldt det 1,2 procent, og det betyder, at vi fortsat ikke viger uden om kødet.

Helle Rønnum Carlsen mener da heller ikke, at tendensen betyder, at flere bliver veganere og vegetarer.

Alligevel er hun sikker på, at vi også fremover vil udelade mere kød fra måltiderne.

- Der kommer helt sikkert til at være et fortsat fald i salget. Det tror jeg helt klart på, siger Helle Rønnum Carlsen.

Ifølge Coop var kødforbruget mellem cirka 2007 og 2014 det højeste nogensinde.