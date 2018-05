Sundhedsstyrelsen: Regnestykket giver ikke mening

Nina Krogh Larsen, specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen, hvorfor kan I ikke komme med et kvalificeret bud på, hvor mange 0-17-årige, der vil dø på af passiv rygning?

- Vi har kun data for de 16-17-årige. Vi har ingen data for den yngre gruppe. Det mønster, vi ser for udsættelse af passiv rygning for de 16-17-årige, vil vi derfor skulle lægge ned over de 0-15-årige, og det mener vi ikke er validt. Små børn kan eksempelvis ikke flytte sig fra et hjem, hvor der bliver røget. Til gengæld er færdes de 16-17-årige måske i nogle miljøer, hvor der bliver røget. Omstændighederne er med andre ord alt for forskelligartede til, at vi meningsfuldt kan kopiere data for de 16-17-årige over på den yngre gruppe.

Hvad viser data for de 16-17-årige?

- 11,5 procent af de 16-17-årige, der ikke ryger dagligt, siger, at de udsættes for passiv rygning mindst en halv time hver dag.

Ved I, i hvilket omfang den passive rygning vil få dødelige konsekvenser for den gruppe?

- Ja, når man kender eksponeringen, kan man estimere sig frem, hvor stor risikoen er for at få en sygdom som følge af passiv rygning. Og herfra kan man estimere, hvor stor risikoen er for at dø af den sygdom. Men det er vigtigt at understrege, at der i givet fald vil være tale om et estimat, som bygger på en masse antagelser. Derfor skal man tage tallet med et gran salt.