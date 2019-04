Sundhedsministeren: Regionerne har svigtet psykiatrien

Regionerne har ikke levet op til deres ansvar, når det kommer til behandlingen af psykiatriske patienter.

Det mener i hvert fald sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby (V).

- Regionerne har ikke ud af deres egen økonomi løftet psykiatrien de sidste ti år. Alle de løft, der er sket af psykiatrien, kan henføres til konkrete, øremærkede aftaler på Christiansborg. Og det er der, det store svigt ligger, siger ministeren.

Reaktionen kommer efter, at Politiken torsdag har beskrevet en rapport udført af Retspsykiatrisk Klinik under Justitsministeriet.

Rapporten har undersøgt kriminalitet udført af psykisk syge og konkluderer, at langt hovedparten af de psykisk syge, der begår kriminalitet, har fået en "utilstrækkelig psykiatrisk behandling" forud for forbrydelsen.

En tilstrækkelig behandling ville ifølge rapporten muligvis have forhindret gerningen.

Det er Danske Regioner, der har bestilt rapporten hos Retspsykiatrisk Klinik.

Her er man ikke overrasket over rapportens resultater. Men man ønsker ikke at kommentere ministerens beskyldning om, at regionerne har svigtet ved ikke at tilføre området egne midler.

- Det er fint, at ministeren, siger det. For mig er denne her sag for vigtig til abekasteri. Det er en klar erkendelse, at mange midler er blevet brugt til at styrke psykiatrien på en række områder.

- Og vi må nok erkende, at en styrkelse af den intensive psykiatri til at kunne rumme mennesker, der har et kaotisk liv med misbrug, ikke har haft nok politisk fokus, siger Sophie Hæstorp Andersen (S), formand for Danske Regioners psykiatri- og socialudvalg.

Spørgsmål: Hvis ikke resultaterne kommer bag på dig, så må I jo have vidst, at det stod så skidt til. Hvordan har I tilladt, at det er kommet så vidt?

- Det er en situation, vi har drøftet igennem flere år. Særligt efter, at vi så flere sager, hvor psykisk syge begik vold og drab. Og derfor bad vi også Retspsykiatrisk Klinik om denne her undersøgelse for at finde ud af, hvor kæden hopper af i forhold til de her mennesker.

- Derfor tager vi også denne her rapport meget alvorligt, og derfor vil vi komme med nogle forslag inden sommer til, hvordan vi kan gøre det bedre.

Sophie Hæstorp Andersen vil ikke kommentere, hvorvidt forslagene også indeholder en tilførsel af midler til psykiatrien.