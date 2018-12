Sundhedsminister vil fjerne tatoveringer mere sikkert

Ellen Trane Nørby fremsætter torsdag et lovforslag med mulige sanktioner mod steder, der fjerner tatoveringer.

Rigtig mange danskere har fået tatoveringer, men nogle fortryder senere og får dem fjernet. Det skal fremover ske under mere sikre forhold end i dag.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) fremsætter torsdag et lovforslag, som har til formål at gøre det mere sikkert at få fjernet tatoveringer med laserbehandling.

- Tatoveringer er i dag blevet så almindelige, at vi bliver nødt til at stramme op på området, siger hun.

Eftersom området i øjeblikket er ureguleret, kan alle i princippet fjerne en tatovering med laserbehandling uden at leve op til specifikke krav.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser, at der, fordi området er ureguleret, ikke bliver lavet systematisk registrering af skader efter fjernelse af tatovering med laser.

- Der eksisterer således ikke et fælles overblik, men der findes på nuværende tidspunkt ingen metoder til at fjerne tatoveringer, som er uden helbredsmæssige risici, meddeler ministeriet.

I lovforslaget er der blandt andet krav om, at steder, hvor tatoveringer bliver fjernet med laserbehandling, skal sikre, at der mindst går seks uger mellem hver laserbehandling.

Stederne skal desuden bruge lasere med CE-mærkning, så EU-lovgivningen bliver overholdt.

- Vi har allerede sikret folk, der lægger sig under tatoveringsnålen, større sikkerhed med krav til hygiejne og en ny registreringsordning for tatovører.

- Nu skal vi også sørge for større sikkerhed til de folk, der fortryder en tatovering.

- Det gør vi med krav til både udstyr og laserbehandling, så danskere ikke ender med potentielt alvorlige skader, fordi de vil have fjernet ekskærestens navn fra skulderen, siger Ellen Trane Nørby.

Hvis stederne, hvor tatoveringer kan fjernes, ikke lever op til kravene, kan Styrelsen for Patientsikkerhed udstede forbud mod at fjerne tatoveringer med lasere i op til et år.

- Da et forbud vil være en indgribende foranstaltning, er det hensigten, at det kun skal bringes i anvendelse, hvis der er tale om gentagne overtrædelser, eller hvor der foreligger oplysninger om forbrugerskade som følge af overtrædelse af reglerne, meddeler Sundheds- og Ældreministeriet.

Et forbud skal desuden offentliggøres på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.