Sundhedsminister: Vi er ikke i mål med pleje og lindring til døende

Det er ikke godt nok, når hver femte patient dør, inden den palliative indsats når frem. Det erkender sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) og kalder det "et vigtigt område, som vi skal forsøge at forbedre".

For mange døende og plagede mennesker får ikke den plejende behandling, de burde have. Det erkender sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) nu, efter avisen Danmark i sidste uge afslørede, at hver femte patient dør, inden de får den hjælp, de ellers er blevet henvist til.

- Det er ikke okay, hvis nogle patienter enten bliver henvist for sent eller ikke får et relevant tilbud hurtigt nok efter henvisningen. Når man er døende og har brug for palliativ behandling, så skal man også have det, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby i et skriftligt svar til avisen Danmark.

De seneste tal fra Dansk Palliativ Database viser, at 20 procent ikke når at få den specialiserede palliative pleje og lindring, de er stillet i udsigt. Det kan for eksempel være besøg af et palliativt team eller et ophold på hospice.

- Det her er et vigtigt område, som vi hele tiden skal forsøge at forbedre. Mange patienter lever længere med livstruende sygdomme, og den palliative indsats spiller derfor en stadig større rolle. Men selv om vi har iværksat en række nye indsatser, så viser jeres artikel, at vi ikke er i mål, erkender sundhedsministeren.