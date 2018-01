Styrelserne skal ud til ansøgerne

- Det gik uovertruffent godt; styrelserne kom tættere på posen af kandidater til job i styrelserne, og kandidaterne opdagede hvilke spændende job, der findes rundt om i styrelserne. Nu deltog tre Naturstyrelsen, Energistyrelsen og Skatteankestyrelsen, men vi ved allerede nu, at mange andre styrelser er interesserede i også at komme ud og møde folk, der kan være kommende medarbejderemner. Derfor kan jeg allerede nu sige, at vi kommer til at lave samme øvelse igen forskellige steder i Sydjylland, siger Camilla Smith Høholt.

Som alle andre steder sker der hele tiden udskiftninger i medarbejderstaben, og da vil vi gerne have, at vi hele tiden er attraktiv som arbejdsplads

Løbende udskiftning

De tre styrelser, der stillede op i Vejle, har her og nu ikke akut medarbejder-mangel. Men Skatteankestyrelsen, der for øjeblikket har omkring 500 medarbejdere, får i løbet af de næste to år nye og flere opgaver og venter at skulle hyre 250 nye medarbejdere i den forbindelse. Men ellers handlede mødet i Vejle nok så meget om at sikre en løbende kvalificeret arbejdskraft.

- Vi har lige nu blot to ledige job, men det er vigtigt at udbrede kendskabet til det arbejde, vi laver og de jobmuligheder, der er hos os. Som alle andre steder sker der hele tiden udskiftninger i medarbejderstaben, og da vil vi gerne have, at vi hele tiden er attraktiv som arbejdsplads, så vi altid er sikre på, at kvalificerede akademikere har os i bevidstheden, siger således kontorchef i Energistyrelsen i Esbjerg Carl-Christian Munk-Nielsen.