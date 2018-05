Studiet blev gennemført med præcision og fordybelse

AARHUS: Den engelske digter William Shakespeare var med i talen, da Aarhus Universitets rektor Henning Lehmann overrakte eksamensbeviset til Kronprins Frederik.

Det skete i aulaen på Aarhus Universitet 10. februar 1995, og Henning Lehmann har overdraget talen til Århus Stiftstidende. Vi har plukket i den.

Lehmann, der var rektor i 19 år og i dag er 84 år, lykønskede naturligvis kronprinsen med den veloverståede eksamen som cand.scient.pol.

- Kronprinsen af Danmark har gennemgået et pensum og et studieforløb, der var "every inch of a full curriculum". Jeg har lånt første del af denne formel fra Shakespeare, der i King Lears fjerde akt lader hovedpersonen tilkendegive, at selv i vanviddet er han "every inch of a king", sagde Henning Lehmann.

- Hvis jeg har følt mig foranlediget til på universitetets vegne at formulere institutionens umådelige selvhævdelse og selvbevidsthed med en forhåbentlig nogenlunde klædelig selvironi, skal det ikke skjule, at der bag den institutionelle maske findes et subjekt (bestående af mange ansigter), der i al stilfærdighed håber, at Kronprinsen har følt, at studiet var af betydning - også set i perspektivet: det fremtidige virke og dertil, at klokkerne i kronprinsens studieår har ringet om lykkelige år, sagde Lehmann.