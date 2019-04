Studie viser styrtdyk i celleforandringer efter hpv-vaccine

Et omfattende skotsk studie påviser ifølge mediet videnskab.dk et voldsomt fald i tilfælde af alvorlige celleforandringer, der kan føre til livmoderhalskræft, blandt piger vaccineret mod over 100 typer hpv som 12- eller 13-årige.

I Skotland tilbydes alle en gratis hpv-vaccination ligesom i Danmark.

Vaccinens formål er at nedbringe mængden af alvorlige celleforandringer, der kan føre til livmoderhalskræft. Det viser en gennemgang af alle unge kvinder, der blev hpv-screenet i Skotland fra 2008 til 2016 en stor succes med.

De over 130.000 kvinder, der er inkluderet i studiet, blev alle screenet, da de var 20 år.

Her kan studiet konstatere, at gruppen med en hpv-vaccine har 89 procent færre tilfælde med alvorlige celleforandringer, hvis man holder gruppen op imod gruppen uden vaccine.

Studiet finder også, at der er sket et fald i antallet af uvaccinerede piger, der får alvorlige celleforandringer.

De skotske forskere bag studiet tilskriver det flokimmunitet. Altså at en stigende grad af vacciner gør det sværere for hpv-virusset til at sprede sig.

Samme konklusion når flere danske forskere, som videnskab.dk har talt med. En af dem er Palle Valentiner-Branth, der er leder af sektionen for vaccineforbyggelige sygdomme på Statens Serum Institut.

- Vi har påvist samme mønster tidligere med kønsvorter, hvor man kan se, at et fald blandt kvinder også har en beskyttende effekt for drenge, siger han til videnskab.dk.

Han mener, det skotske studie af hpv-vaccinen viser en "imponerende stor effekt."

Ifølge professor i virologi ved Københavns Universitet Allan Randrup Thomsen kan man med rette håbe, at nyere udgaver af hpv-vaccinen vil give en endnu bredere dækning.

- Man kan håbe, at de nyere vacciner mod flere typer hpv giver endog endnu bedre dækning, end de finder i studiet i Skotland, siger han til videnskab.dk.