Strejkekassen er tom: Kirkens folk har ikke råd til lockout

Flere små forbund, som organiserer statsansatte kirketjenere og kirkegårdsgravere, har ikke økonomi til at støtte medlemmer under længere lockout. - Hvis en fagforening ikke har polstret sig selv til en arbejdskonflikt, kan den lige så godt nedlægge sig selv, siger professor.

OK18: En eventuel lockout af folkekirkens ansatte vil ikke kun ramme forårets konfirmationer og bryllupper. Den får også konkrete konsekvenser for de ansattes indkomstgrundlag.

Avisen Danmark har talt med Danmarks Kirketjenerforening og Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte og her har man ingen velpolstret strejkekasse til at yde støtte til sine medlemmer i tilfælde af en lockout.

I Danmarks Kirketjenerforening, der organiserer knap 500 overenskomstansatte kirketjenere, lægger formand Gert Rhinstrøm Schmidt åbent kortene på bordet:

- Vi har fra begyndelsen meldt ud, at vi ikke kan honorere udbetaling af støtte under en eventuel lockout. De 52 medlemmer, som er strejkevarslet, har vi lovet en dagpengesats under en strejke, siger han.

- Hvorfor har I ikke sparet op?

- Vi er en gammel tjenestemandslignende organisation, og vi har har ikke set det her komme. Vi havde ikke forestillet os at havne i en situation, hvor vores medlemmer ville blive lockoutet. Vi har ingen stor strejkekasse, vi har godt en million til rådighed, men den rækker slet ikke. Det vil koste to millioner om ugen at betale dagpengesats til vores medlemmer, siger kirketjenerformanden.

I Foreningen af Kirke- og Kirkegårdsansatte er virkeligheden stort set den samme. På tirsdag mødes hovedbestyrelsen til ekstraordinært møde for at drøfte situationen for forbundets godt 1200 medlemmer. Heraf er 900 ansat som kirkegårdsgravere på overenskomst.

- Du får mig ikke til at fortælle, hvor længe vi kan holde til en lockout, men vores situation adskiller sig ikke væsentligt fra kirketjenernes. Så der forestår et større pædagogisk arbejde med at formidle vores situation i tilfælde af lockout til vores medlemmer, siger forbundsformand Bjarne Rødkjær.