Stram Kurs og Rasmus Paludan kommer ikke i Folketinget

Rasmus Paludan og Stram Kurs kommer ikke i Folketinget.

Det viser valgresultatet med 100 procent af stemmerne talt op.

Stram Kurs fik 1,79 procent af stemmerne. Dermed misser partiet spærregrænsen på 2,0 procent.

Samtidig får partiet ikke et kredsmandat, som var en anden mulighed for at komme i Folketinget.

Men Stram Kurs fik ikke nok stemmer i Sjællands Storkreds, hvor Rasmus Paludan er opstillet, og hvor muligheden for et kredsmandat var vurderet som bedst.

Selv om Rasmus Paludan ikke kommer i Folketinget, vil Stram Kurs fortsætte sin kamp, sagde han onsdag aften.

- Vi fortsætter naturligvis vores kamp for, at danskerne kan blive ved med at være danskere i deres eget land.

- Mit højeste ønske er ikke at komme i Folketinget, men at forhindre Danmarks totale undergang. Det vil jeg blive ved med at forhindre, til den dag jeg dør.

- Jeg håber, at vi nu har tid, med de tilskud vi får (partistøtte, red.), til at udvikle partiet og få flere aktive medlemmer, siger han.

Det er første gang, at Stram Kurs og partileder Rasmus Paludan stiller op til Folketinget.

Medierne har i løbet af det seneste år i højere grad fået øjnene op for Rasmus Paludan. Han har demonstreret rundt om i landet og lagt videoerne på YouTube.

Partiet blev stiftet i 2017, men blev først opstillingsberettiget, efter at moddemonstranter i påsken skabte stor uro på Nørrebro i forbindelse med et besøg af Rasmus Paludan.

Stram Kurs' partiprogram omfatter en stram udlændingepolitik og går blandt andet på, at islam skal forbydes.

Samlet set ender folketingsvalget med en sejr til rød blok, der foruden Alternativet kan mønstre 91 mandater og dermed vil have flertal i Folketinget.

Blå blok går markant tilbage i valgkampen, hvor både Dansk Folkeparti og Liberal Alliance bliver mere end halveret. Samlet ender blokken med 79 mandater inklusive Nye Borgerlige.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har erkendt valgnederlaget og vil torsdag gå til dronningen.