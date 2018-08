Stort narkofund: Over et ton hash fundet i lastbil

I juli blev tre anholdt for indsmugling af 1200 kilo hash, da politiet stoppede en spansk lastbil med lasten om bord. I går blev endnu en sjællandsk mand også anholdt. Og det har ført til, at de tre anholdte nu er sigtet for indsmugling af i alt 2800 kilo hash.

Blandt spanske meloner og æbler fandt politiet en meget stor mængde hash i en spansk lastbil på en vej i Odense den 26. juli. 1200 kilo. Så meget fandt politiet gemt blandt frugten.

Betjente fra Særlig Efterforskning Vest - der arbejder med organiseret kriminalitet i Vestdanmark - var klar, da lastbilen kom til det fynske med den store narkolast. Det resulterede i tre anholdelser. To mænd fra Spanien og en kvinde fra Rumænien blev anholdt og har siden siddet varetægtsfængslet.

Og tirsdag blev endnu en mand anholdt af Særlig Efterforskning Vest i forbindelse med sagen. En 56-årig fra Sjælland. Klokken ni onsdag bliver han fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Aarhus.

Han er sigtet for at have indsmuglet 1600 kilo hash fra Spanien til Danmark tilbage i februar. Ifølge sigtelsen skal smugleriet være sket i samarbejde med de to spaniere, der blev anholdt den 26. juli. De to mandlige spaniolere er nu sigtet for både den store fangst på Fyn og for indsmuglingen af de 1600 kilo hash i starten af året.