Storkonflikten truer: Hvad er op og ned i overenskomstforhandlingerne?

Hvad så nu?

Inden en eventuelt storkonflikt, kan staten dog indkalde forligsmanden til at lede forhandlinger, hvor parterne skal deltage. Forligsmanden har mandat til at udsætte strejke og lockout i to gange 14 dage, og han eller hun kan også fremsætte forslag til overenskomst; et såkaldt mæglingsforslag. Mener forligsmanden ikke at et mæglingsforslag kan fremsættes, træder lockout og strejker i kraft.

Skulle det ske, at der kommer storkonflikt, betyder det dog ikke, at hele det offentlige Danmark lukker ned. Ud af de 750.000 offentligt ansatte, forhandlingerne berører, vil op mod 100.000 ansatte på skoler, hospitaler, børnehaver, plejehjem og andre offentlige arbejdspladser blive taget ud til strejke. Arbejdsgiverne kan så svare igen med at lockoute enten berørte arbejdspladser eller større dele af den offentlige sektor.

Uanset hvad skal der et lovindgreb til for at stoppe en storkonflikt. Det er altså først, når parterne er gået i konflikt, at regeringen kan blande sig. Sidst det skete var i 2013. Her nåede lærerne at være lockoutet i 28 dage før lovindgrebet kom.

Kilder: Altinget, DR og 3F.