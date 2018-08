Store udvidelser af hovedscene skal fremtidssikre Smukfest

45 meter.

Så langt skal hovedscenen på Danmarks næststørste festival flyttes bagud for at give plads til mere musikgrej og en større publikumsskare.

I hvert fald hvis det står til Smukfest selv, der mener, at det sikrer, at den kan bevare sin position på markedet med flere end 100 danske musikfestivaler.

- For fortsat at tiltrække de store kunstnere skal vi kunne modernisere vores scener. For at have en økonomi, der også er fornuftig fremadrettet, vil vi gerne udvide pladsen, så der er plads til flere, siger Poul Martin Bonde, der er formand for Skanderborg Festival Klub, som arrangerer Smukfest.

De seneste år har festivalen oplevet, at artisterne dukker op med mere og mere grej til deres shows, og efterhånden er pladsen bag scenen blevet for trang.

- Hvis de har syv lastbiler med grej, men vi kun har plads til tre, kan vi risikere at blive valgt fra.

- At udvide vil hjælpe os rigtig meget i forhold til at fremtidssikre festivalen og fastholde vores position på festivalmarkedet, siger Poul Martin Bonde.

Der er i øjeblikket plads til cirka 35.000 tilskuere ved Bøgescenerne, der er den største af Smukfests seks scener. Hvor mange flere, der bliver plads til, hvis pladsen udvides, kan formanden ikke sige.

Men pladsen bliver større.

Festivalen ejer ikke bøgeskoven, hvor Smukfest hvert år afholdes anden uge i august. Derfor har et midlertidigt politisk udvalg nedsat af byrådet fremsat et forslag, som kommunen i den kommende tid skal tage stilling til.

Ifølge borgmester i Skanderborg Kommune Jørgen Gaarde (S) er det ikke til at sige, hvor lang tid det vil tage at behandle sagen.

- Bøgeskoven er et kompliceret sted, og der er mange parter inde over processen. Det er et vanskeligt stykke arbejde.

- Jeg ved, at festivalen gerne vil have det klar, når den har 40-års jubilæum i 2019. Om det nås rettidigt, ved jeg ikke, fordi vi bliver nødt til at behandle den ordentligt ligesom med andre sager, siger han.

Hvis Smukfest får alle sine ønsker opfyldt, etableres der flere stier gennem skoven, Bøgescenerne skilles ad og flyttes 45 meter bagud, hvor den bygges op igen større og med flere kreative muligheder for artisterne.

Der er maksimalt plads til 55.000 gæster på Smukfest. Med udvidelsen bliver der plads til op mod 7500 flere.